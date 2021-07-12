Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, "İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 15 madalya kazanarak ve 3 Avrupa rekoru kırarak takım halinde ikinci olan millilerimizi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu organizasyonun son 10 yılında toplam 12 madalya toplamış olduğumuz düşünülürse, Ay yıldızlı başarılı sporcularımızın kazandığı madalyaların ışıltısının, Türk sporunun geleceğini aydınlatan birer güneş niteliğinde olduğu anlaşılacaktır. Yapılan yatırımların, verilen emeklerin ve tüm çalışmaların karşılığında aldığımız bu haberlerin yaşattığı gurur, göğsümüzü kabartmak ile beraber bizleri duygulandırmaktadır. Milli takımımızın bu başarısında, evlatlarımızın geleceğe dair umut veren bu yükselişinde emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum."