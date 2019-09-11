Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atan milli sporcularımız, bizleri gururlandırdı. Ringde gösterdikleri başarılı performanslarla madalya kürsüsünde yer alan sporcu kardeşlerimize gelecek organizasyonlarda başarılar diliyorum. Sporcularımızın başarılarını yarınlara taşımak adına büyük bir emek sarf eden teknik ekibe ve yöneticilere şükranlarımı sunuyorum."

Şampiyonada Büşra Işıldar altın, Sena Erdoğan ve Elanur Sağit gümüş, Mehmet Aydemir ise bronz madalyanın sahibi olmuştu.