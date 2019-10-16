Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Avustralya'nın Sydney kentinde devam eden Para Atıcılık Dünya Şampiyonası'nda 50 metre tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden Cevat Karagöl'ü kutluyorum. Milli sporcumuzun bu başarısında emeği geçenleri tebrik ediyor, Cevat Karagöl'e 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.