Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Merih Demiral'ı arayarak, sakatlığı ile ilgili bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, milli futbolcuya sakatlığından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Kasapoğlu, Merih Demiral'a bir an önce sağlığına kavuşup, yeşil sahalara dönmesi temennisinde de bulundu.