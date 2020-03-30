Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir TV programında ertelenen spor müsabakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde süreci takip ediyoruz. Çok güçlü bir şekilde ülke olarak bu durumla mücadele ediyoruz. Uluslarası müsabakalar, olimpiyatlar, UEFA'nın kararları sonrası Türkiye'de de spor müsabakaları ertelendi. Her şeyin başı sağlık. Biz zamanında gereken kararları aldık. Bilim Kurulumuzun görüşleri önemli. İnşallah sporumuzun seyircisiyle buluşacağı günler gelecektir. Salgının yönetilme durumu önemli.Gelişmelere göre biz de kararlar alacağız.

(Maçlar seyircili mi olacak?) Bunda önemli görüş Bilim Kurulu'nun. Onlardan gelecek bilgilere göre biz de yol haritamızı belirleyeceğiz.

(Lig iptali ya da tescili olabilir mi?) Bu konuda UEFA Başkanının açıklamaları var. Her durumda gereken neyse o yapılacaktır. Önemli olan sağlık konusu. Bu durumun en sağlıklı şekilde atlatılması en önemli gündemimiz.

(Play-off ihtimali var mı?) Bunu henüz konuşmadık. Gündemimizde yok ama dediğim gibi önemli olan sağlık. Spor camiamıza teşekkür ediyorum bu konudaki duyarlılıkları için. Sağlık Bakanlığımıza ve Bilim Kurulu'na güvenleri için teşekkür ediyorum. Spor seyircisiyle ve rekabetiyle güzel. İnşallah bu günlere geri döneceğiz."