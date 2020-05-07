Bakan Kasapoğlu'ndan karantinada kalan vatandaşlara satranç takımı sürprizi

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği satranç takımları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kayseri'de yurtta karantinada tutulan vatandaşlara dağıtıldı.

Kasapoğlu'nun gönderdiği satranç takımları, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlarda karantinadaki vatandaşlara teslim edildi.Karantinadakilerden Oya Yazgan, Etiyopya'dan geldiğini belirterek, "Çok güzel karşılandık, çok güzel ağırlandık, satranç takımı ve kitap hediyeleri oldu. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.Öte yandan, Kovid-19 nedeniyle Melikgazi Yurt Müdürlüğünde görev yapan sağlık çalışanları, karantina anısına kendileri ve misafirler adına yurt bahçesine fidan dikti.