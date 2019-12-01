Yetkililerden olayla ilgili detaylı bilgi alan Kasapoğlu, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ordu'dan, Yozgat'a maça giden Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı'nı taşıyan minibüsün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kazada maalesef hayatını kaybeden sporcularımız var. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyorum. Bütün imkanlarımızla sporcularımızın yanındayız. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun."