Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünya şampiyonu İbrahim Çolak'ın durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, milli sporcuya geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İbrahim Çolak'ın sağlık durumunun iyiye gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "İbrahim kardeşim en kısa zamanda sağlığına kavuşarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecektir." ifadesini kullandı.