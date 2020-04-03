Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Kasapoğlu, gençlerin evde olmasının sağlık açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Gençlerin bu süreçte evde olması hem kendi hem de büyüklerimizin sağlığı açısından oldukça önemli. Değerli gençler, evde olduğunuz süre içinde sizleri yalnız bırakmayacağız. Kapınızda kitaplar, ekranda online etkinliklerle yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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