Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında "ULEB Avrupa Kupası'nda Avrupa ikincisi olan Frutti Extra Bursaspor'u tebrik ediyorum. Emeği geçen teknik ekip ve oyunculara bize bu heyecanı yaşattıkları için teşekkür ediyor, önümüzdeki sezon için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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