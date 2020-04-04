Korona virüs salgınından korunmak amacıyla yetkililer, vatandaşlara gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları yönünde çağrı yapıyor. Bu bağlamda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan da bir video geldi.

Bakan Kasapoğlu'nun paylaştığı 'Evde kal' videosunda, A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2020 Elemeleri'nde evinde oynadığı maçlarda hiç mağlup olmamasına dikkat çekildi ve 'Evinde olduğunda hep kazandın, yine kazanacaksın' başlığı atıldı.