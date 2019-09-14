Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, organizasyonun San Marino ayağındaki kaza sonrasında sol köprücük kemiği kırılan Can Öncü ile telefonda görüşerek, yarınki ameliyatı öncesinde milli sporcuya moral verdi.

Açıklamada ayrıca Kasapoğlu'nun, genç sporcunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği de belirtildi.