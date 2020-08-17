Bakan Kasapoğlu'ndan başarılı sporculara yeni müjde

Başarılı sporcu öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuyabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemenin sportif altyapının güçlendirilmesinde oldukça önemli olduğunu belirterek, düzenlemedeki işbirliğinden dolayı Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür etti.

Kasapoğlu, "Bu vesile ile yetenekli genç ve çocuklarımızın spora devamlılığının sağlanmasında, 'spor mu, eğitim mi' ikilemini aşmasında tarihi bir adım daha atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sportif başarının ilk basamaktan itibaren destekleneceği bu değişikliğin ülkemiz sporu için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu düzenlemeyle ilk ve ortaöğretim çağındaki sporcu öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştirdiği ortak çalışma neticesinde sportif başarılar elde ederlerse değerlendirme kriterleri içinde ilave bir puan alarak ödüllendirilecek.

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ile Dünya Gençlik Olimpiyatları'nda ve ulusal spor faaliyetlerinde başarılı olan genç sporcular, diğer koşullarının da uygun olması halinde bu imkandan yararlanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğindeki değişiklikle başarılı sporcular, MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında (Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kurslar, özel öğretim kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücü kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri, mesleki eğitim merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumları) ücretsiz okuma imkanına kavuştu.

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 13. maddesinde "Özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir." hükmü bulunuyor. Ancak öncelik verilenlerin başvurmaması halinde kontenjanların tamamından diğer öğrenci ve kursiyerler yararlandırılıyor. Bu sayede boş kontenjanlara başvuru yapma durumunda sporcu öğrenciler avantajlı hale getirildi.

BAŞARILI SPORCU ÖĞRENCİLER, HANGİ KRİTERLERE GÖRE PUAN ALACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen kriterler neticesinde olimpik veya paralimpik branşlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde ettiği bakanlık tarafından belgelendirilen sporculara ilave 50 puan kazandıran bir düzenleme yapıldı.

Buna göre sporcu öğrenci;

Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında dereceye girip altın madalya almışsa + 50 puan, gümüş madalya almışsa + 40 puan ve bronz madalya almışsa + 30 puan, Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ile Dünya Gençlik Olimpiyatları'nda altın madalya almışsa + 30 puan, gümüş madalya almışsa +20 puan ve bronz madalya almışsa +15 puan, ulusal spor faaliyetlerinde altın madalya almışsa + 20 puan, gümüş madalya almışsa +15 puan, bronz madalya almışsa +10 puan alacak.