Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"İspanya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın yedinci ayağındaki ikinci yarışını ilk sırada tamamlayan ve birinciliğin ardından pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşen Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyorum. Ülkemizin sporda 'marka ülke' olması yolunda attığımız adımların sonuçlarını görmek memnuniyet verici. Uluslararası alanda ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil eden Toprak'a ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, önümüzdeki yarışlarda başarılarının devamını diliyorum."