11 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 13-17 Ocak tarihleri arasında Ankara'da düzenleyeceği "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nda Türk sporunun sorunlarını ve çözüm önerilerini tüm ayrıntılarıyla ele alacak. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beş gün sürecek çalıştayda, spor kulüpleri ve federasyonların yapısal sorunları ve gelecek stratejilerini ele alacaklarını bildirdi.
Bakan Kasapoğlu, kulüplerin özellikle de futbol kulüplerinin dünya futbolunun lider ülkeleri Almanya, Fransa ve İngiltere'deki gibi idari, mali ve sportif yönden yeniden yapılanma sürecine girmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa kulüplerinin planlı kalkınma programları uygulayarak geliştiklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Bizim de bu programları uygulamamız gerekiyor. Ülkemizde kulüp yapıları, Avrupa hatta dünyada eşine pak az rastlanır bir çeşitlilik gösteriyor. Dernek, anonim şirket, dernek/anonim şirket, müessese, branş ve belediye kulüplerimiz var. Bu yasal anlamda sorunları beraberinde getiriyor. Kulüpler ile yapacağımız çalıştayda, bu sorunlara çözüm yollarını konuşacağız" şeklinde konuştu.
İKİ GÜN TÜRK FUTBOLU TARTIŞILACAK
Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ilk iki gününde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),kulüp birlikleri ve profesyonel liglerde yer alan kulüplerin katılımı ile gerçekleştirilecek oturumlarda, Türk futbolunun mevcut sorunları ve çözüm önerileri ele alınacak.
Çalıştayda; kulüplerin ve TFF'nin stratejik plan çalışmaları ile Türk futbolunun geleceğinde devletin rolü "Türk Sporunda Gelecek Stratejileri" başlığı altında, kulüplerde mali disiplin ve iç denetim, UEFA finansal fair play Türkiye uygulaması ve Türk futbolunda kaynakların etkin ve verimli kullanılması konuları ise "Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlığı altında ele alınacak. Çalıştayın ikinci gününde ise "Türk Futbolunda Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri" ile Türk Futbolunda, Adil Oyun, Pazarlama ve sponsorluk, iletişim, yayıncılık ve taraftar ilişkilerinin ele alınacağı "Türk Futbolunda Marka Yönetimi" başlıkları görüşülecek. Çalıştayın üçüncü gününde ise "Spor kulüplerinin hukuki sorunları ve çözüm önerileri ortak oturumda ele alınacak.
TÜRK SPORUNUN SORUNLARI TÜM YÖNLERİYLE MASADA OLACAK
Çalıştayın son üç gününde ayrıca, federasyon başkanları, paralimpik, olimpik, deaflimpik branşlarda sporcu yetiştiren kulüplerin temsilcileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve spor kulübü konfedarasyonlarının katılacağı oturumlarda ise Türk sporunun sorunları ve çözüm önerileri istişare edilecek. "Türk Sporunda Gelecek Stratejileri", "Türk Futbolunda Finansal Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Sportif Sorunlara Çözüm Önerileri" ve "Türk Sporunda Marka Yönetimi" konuları değerlendirilecek.
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