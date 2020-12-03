Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 oldu

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Bakan Mehmet Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu'nun Kovid-19'a yakalanmasının ardından spor camiasından geçmiş olsun mesajları geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu: Covid-19 testleri pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve değerli eşi Sayın Betül Kasapoğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Bakan Kasapoğlu ve eşinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ederiz.

Galatasaray: Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu ile değerli eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz"

Fenerbahçe: Covid-19 testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu ile kıymetli eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Covid-19 testleri pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Kasapoğlu ve değerli eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Trabzonspor: Covid-19 testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Beşiktaş: Covid-19 testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu ile eşi Betül Kasapoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.