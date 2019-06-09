A Milli Futbol Takımı'nın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Kasapoğlu, "Milli takımımız kimsenin şans tanımadığı bir günde Fransa'yı yendi. Çok büyük bir başarıya imza attı. Başta oyuncularımızı, hocamızı ve tek yürek olan 82 milyon halkımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Konya'nın muhteşem seyircisine de teşekkür ediyoruz. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz inşallah. Çok daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.