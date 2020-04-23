Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüplerinin başkanları yarın toplanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilecek toplantının saat 14.00'te başlayacağı duyuruldu.