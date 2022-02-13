Kasapoğlu, Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya 2022) kapsamında Antalya Müzesi önünden başlayan, "İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü" temalı turun son etabına katılarak, bisiklet kullandı.
Etabın son noktası olan Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Kasapoğlu, gazetecilere, Antalya Bisiklet Turu'nun bu yıl dördüncüsünün organize edildiğini söyledi.
Her yıl farklı bir tema ile organizasyonun sürdürüldüğünü anımsatan Kasapoğlu, bu yılki temanın iklim değişikliği olduğunu kaydetti.
Bu amaçla bir sürüş gerçekleştirdiklerini anlatan Kasapoğlu, organizasyonla dünyaya güzel bir mesaj verildiğini ifade etti.
Türkiye'nin spor organizasyonları ve spor turizmi noktasında önemli bir aşama kaydettiğini aktaran Kasapoğlu, şunları söyledi:
"Her branşta eşsiz coğrafyamızla, tarihi değerlerimizle, kültürümüzle, sporu iç içe geçirmiş bir şekilde ülkemizin sıcak ev sahipliğinde her biri birbirinden değerli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da inanıyorum ki Türkiye, başta İslam Oyunları, Dünya Göçebe Oyunları olmak üzere pek çok organizasyonu yine başarılı bir şekilde gerçekleştirecek. Bununla birlikte bisikletin ülkemizde gelmiş olduğu aşamayı biliyorsunuz. Özellikle ilk olimpik veledromumuzun tamamlanması, bundan sonraki süreçte hem bisiklet organizasyonları noktasındaki çıtamızı yükseltecek hem de bisiklet branşındaki iddiamızı daha yukarılara taşımış olacak."
Kasapoğlu, Türkiye'nin dağa tırmanıştan yol yarışlarına kadar her alanda her türlü yarışa müsait bir coğrafyaya sahip olduğuna işaret etti.
Bu tür organizasyonların tanıtım açısından da önemli bir avantaj sağladığını dile getiren Kasapoğlu, organizasyonun düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!