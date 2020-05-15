Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı - ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

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