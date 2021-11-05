Bakan Kasapoğlu açıkladı! Burs, kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.

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