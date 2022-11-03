Kasapoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile karşılaşma öncesi saha kenarında Abdullah Avcı'ya içerisinde kramponun yer aldığı plaket takdim etti.

Artvin'de çeşitli programlara katılan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra Trabzonspor ile Ferencvaros takımları arasında oynanacak karşılaşmayı izlemek üzere Trabzon'a geldi.