Bakan Kasapoğlu, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Dörtlü Final organizasyonun finalinde Belarus'u yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Takım'ın başantrenörü Nedim Özbey ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı telefonla arayarak kazanılan başarıdan dolayı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında ise şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, Estonya'da düzenlenen 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun şampiyonluk maçında Belarus'u 3-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Tarihinde ilk kez namağlup şekilde Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan milli takımımızın zirvede yer almasında emeği geçen sporcularımızı ve teknik heyeti gönülden tebrik ediyorum. Bu kıymetli başarının ardından ülkemizi FIVB Challenger Kupası'nda temsil etme hakkını kazanan 'Filenin Efeleri'ne Slovenya'da başarılar diliyorum."