Bakan Karismailoğlu'ndan Mogan Gölü'ne inceleme

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Mogan Gölü'nde Dip Çamuru Temizleme Projesi'nin 2. Etabı kapsamında 9 Ekim 2020'den bu yana 3 milyon 12 bin metreküpün üzerinde çamur taradıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, Mogan Gölü'nde incelemede bulunarak, Dip Çamuru Temizleme Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakanlık olarak çevre ve sürdürülebilirlik konularına büyük hassasiyetle yaklaştıklarını belirten Karaismailoğlu, gelişim için çevre hassasiyeti, gelecek için sürdürülebilir altyapıların kendileri için çok değerli olduğunu, her iki konuyu da ekonomiye kazandırarak, geleceği de garanti altına alacaklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Mogan Gölü'nde kirliliğe neden olan çamur, bitki kökü ve yosunların temizleme çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bu güzel çevre projesiyle Mogan Gölü'nün tabanında 3,3 milyon metreküplük sulu çamur taraması yapıyoruz. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yer alan Mogan Gölü'nün Dip Çamuru Temizleme Projesi 2. Etap çalışmalarında önemli bir bölümünü geride bıraktık. Çabalarımız sayesinde çamur taramasında yüzde 91'lik ilerleme kaydettik. Aynı şekilde toplanan çamurların sudan arındırılması da yüzde 88 oranında gerçekleşti. 9 Ekim 2020'de başladığımız 2. Etap çalışmalarında bugüne kadar 3 milyon 12 bin metreküpün üzerinde çamur taradık. Gölden alınan sulu çamuru filtrelerle süzerek temiz suyu tekrar göle bırakıyoruz. Böylece 580 bin metreküplük sudan arındırılmış atığı da dönüşüm sahasına seriyoruz. Çalışmalarımızı, 9 Haziran 2022'de tamamlayarak başkentlilerimize çok daha temiz, kokusuz ve canlı bir Mogan Gölü bırakacağız."

KOKU VE BALIK ÖLÜMLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Projenin tamamlanmasıyla göl üzerindeki ekosistemin tekrar canlanmasını sağlayacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bu şekilde göldeki metan gazı patlamaları ile kokunun ve balık ölümlerinin önüne geçeceğiz. Çalışmalarımız sonrasında canlanacak göl, su canlıları ve kuşların da yaşam alanı olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mogan Gölü üzerinde yapılan ilk projenin 2017-2019 yıllarında gerçekleştirildiğini anımsatan Karaismailoğlu, ilk etap temizleme projesinde de 3 milyon metreküplük sulu çamuru tarayıp süzdüklerini, bu şekilde oluşan 125 bin metreküplük bitki kökü ve yosunu da yine aynı şekilde değerlendirdiklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, ikinci proje de tamamlandığında, Mogan Gölü'nde toplamda 6 milyon metreküplük çamuru taramış olacaklarını aktararak, Bakanlık olarak deniz ve kapalı su havzalarının dip taramalarında çok büyük başarılara imza attıklarını dile getirdi.

"Gördüğünüz gibi birileri gibi lafta değil, gerçekten de çevreciyiz." diyen Karaismailoğlu, ülkenin geleceği için çevre odaklı çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.

Karaismailoğlu, dünyanın küresel ısınma ve ilkim değişikliğinin neden olduğu felaketlerle başa çıkmaya çalıştığı bu dönemde doğaya, çevreye, insana ve sürdürülebilir bir yaşama hizmet edecek adımları atmaya devam ettiklerini belirterek, bu çalışmaların yanı sıra 7 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Paris İklim Anlaşması'nın Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

2053 HEDEFİ SIFIR EMİSYON

Ülkenin orta ve uzun vadeli en önemli projeksiyonunun "Yeşil Kalkınma Devrimi" olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "2053 hedefimiz emisyon oranını sıfıra indirmektir. 'Yeşil Kalkınma Devrimi' 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefidir. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm bakanlıklarımızla beraber 'Yeşil Kalkınma Modeli'ni hayata geçirmek için kararlılığımızı sürdüreceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, çevresel fayda oluşturmak, hem Bakanlığın hem de hükümetlerin her zaman öncelikli hedeflerinden olduğuna işaret ederek, bu amaçla yapılan yatırımlarla yıllık toplam 975 milyon ton değerinde karbon emisyon tasarrufu, 20 milyon dolar değerinde kağıt tasarrufu, toplam 780 bin ağaca eşdeğer karbon emisyon tasarrufu sağladıklarını söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu ile 3,2 milyar lira, Avrasya Tüneli ile 2 milyar lira, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu ile 2,9 milyar lira tasarruf sağladıkları bilgisini veren Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile 2,3 milyar lira, Aydın-Denizli Otoyolu ile 733 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını aktardı.

Karaismailoğlu, bu tasarrufların Türkiye'nin bugününe olduğu kadar geleceğine ve gençlerine hizmet olarak döneceğine belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyaya bu konuda da örnek olacak ve gençlerimize yaşanabilir bir dünya bırakacağız. Ulaşım yatırımlarımızla 2020'ye ait yıllık tasarrufları da hızlıca ifade etmek isterim, kara yolunda 6,6 milyar dolar, demir yolunda 700 milyon dolar, hava yolunda 2,6 milyar dolar, denizcilikte 600 milyon dolar, haberleşmede 3,3 milyar dolar dahil olmak üzere ülkemizin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu sadece 2020'de 13,4 milyar dolar tasarruf elde ettik."

Yapılan her projeyle gurur duyduklarını ama asla bununla yetinmediklerini vurgulayan Karaismailoğlu, 10 yıllar sonrasını planladıklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, halka hep daha iyisini, daha faydalısı sunmak için çalıştıklarını ifade ederek paylaştığı rakamların da sağladıkları faydanın ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu bildirdi.

Türksat 5B uydusunun pazar sabahı saat 6.58'de uzaya fırlatılacağını anımsatan Karaismailoğlu, Türksat 5B'nin de gönderilmesiyle Türkiye'nin uzay tarihi açısından dönüm noktası yaşanacağını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Mogan Gölü'nde tekneyle dip taraması yapılan alana giderek incelemede bulun