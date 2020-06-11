Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup 15 Haziran itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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