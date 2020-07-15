Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 15 Temmuz gibi bir günün bir daha hiç yaşanmamak üzere tarihe gömüldüğüne dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, hain kurşunların karşısında durarak şehadete yürüyen Türksat personelleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı’yı da andı. Şehitlerimizin emanetine canımız pahasına sahip çıkacağız diyen Karaismailoğlu, “O gün kurşunların, hainlerin karşısında durarak şahadete yürüyen 251 şehidimiz arasında olan Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri televizyonlarda yankılandı. Onlar sayesinde yayınlar aksamadığı için insanımız doğru bilgilendirildi. Bu doğru bilgilendirme çerçevesinde milletimiz iradesine sahip çıktı. Meydanlara indi. Demokrasiye, Türkiye’nin geleceğine, gelecek nesillerinin yarınına sahip çıktı.15 Temmuz gecesi onların şehadetleri ve kahramanlıkları sayesinde bu kurumun ne kadar değerli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Canı gönülden inanıyorum ki sizlerle birlikte olduğumuz sürece de onların bize bıraktığı bu emaneti asla yere düşürmeyeceğiz.’’ ifadelerini kullandı. Türksat’ın uydu yayıncılığında uluslararası arenada önemli bir aktör olduğunun ve çalışmaların başarılı ve kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Bakan Karaismailoğlu, TÜRKSAT 5A uydusunun 2020’nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B’nin ise 2021 ikinci çeyreğinde uzaya gönderilmesinin planlandığını, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz olan TÜRKSAT 6A’nın ise 2022 de uzaya gönderileceğini bildirdi. TÜRKSAT 6A’nın üretilmesiyle Türkiye’nin dünyada haberleşme uydusu üretebilen ilk 10 ülke arasına gireceğini belirten Karaismailoğlu, haberleşme uydularının uzaya ulaştığında ülkemizin, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerde de dünyada söz sahibi olacağını söyledi.