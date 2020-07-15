Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat’ın düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma programına katıldı. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü yaşarken diğer yandan dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe imza atmanın onurunu yaşadıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, ‘’15 Temmuz zaferin, tanklara ve uçaklara meydan okuyan milletimizin, şehit ve gazilerimizin onurudur.’’ ifadelerini kullandı. Milletimizin, bu darbe girişimini sokak ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattığını belirten Bakan Karaismailoğlu,’’ Milletimiz dünyada emsali olmayan bir cesaret ve maneviyatla destan yazarak kadim tarihimizde yeni bir dönem başlattı, 15 Temmuzda millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi.’’ dedi.
Aziz milletimizin kararlılığı, mücadeleci ruhu, demokrasi talebindeki azmi ile Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden birini aydınlığa çıkardığını belirten Bakan Karaismailoğlu, milletin Türkiye’de artık darbeler defterinin kapandığını tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. FETÖ’nün yaptıkları karsısında canından geçen milletin vatanına el sürmediğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: " Vatanının bölünmez bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen bu alçak saldırı karşısında, hayatları pahasına direnişleri ile bir destan yazdılar, tarihi bir zafer elde ettiler! Bu zafer, bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Sarıkamış ruhunun hâlâ taze olduğunu göstermiştir."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 15 Temmuz gibi bir günün bir daha hiç yaşanmamak üzere tarihe gömüldüğüne dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, hain kurşunların karşısında durarak şehadete yürüyen Türksat personelleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı’yı da andı. Şehitlerimizin emanetine canımız pahasına sahip çıkacağız diyen Karaismailoğlu, “O gün kurşunların, hainlerin karşısında durarak şahadete yürüyen 251 şehidimiz arasında olan Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri televizyonlarda yankılandı. Onlar sayesinde yayınlar aksamadığı için insanımız doğru bilgilendirildi. Bu doğru bilgilendirme çerçevesinde milletimiz iradesine sahip çıktı. Meydanlara indi. Demokrasiye, Türkiye’nin geleceğine, gelecek nesillerinin yarınına sahip çıktı.15 Temmuz gecesi onların şehadetleri ve kahramanlıkları sayesinde bu kurumun ne kadar değerli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Canı gönülden inanıyorum ki sizlerle birlikte olduğumuz sürece de onların bize bıraktığı bu emaneti asla yere düşürmeyeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 15 Temmuz gibi bir günün bir daha hiç yaşanmamak üzere tarihe gömüldüğüne dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, hain kurşunların karşısında durarak şehadete yürüyen Türksat personelleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı’yı da andı. Şehitlerimizin emanetine canımız pahasına sahip çıkacağız diyen Karaismailoğlu, “O gün kurşunların, hainlerin karşısında durarak şahadete yürüyen 251 şehidimiz arasında olan Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri televizyonlarda yankılandı. Onlar sayesinde yayınlar aksamadığı için insanımız doğru bilgilendirildi. Bu doğru bilgilendirme çerçevesinde milletimiz iradesine sahip çıktı. Meydanlara indi. Demokrasiye, Türkiye’nin geleceğine, gelecek nesillerinin yarınına sahip çıktı.15 Temmuz gecesi onların şehadetleri ve kahramanlıkları sayesinde bu kurumun ne kadar değerli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Canı gönülden inanıyorum ki sizlerle birlikte olduğumuz sürece de onların bize bıraktığı bu emaneti asla yere düşürmeyeceğiz.’’ ifadelerini kullandı. Türksat’ın uydu yayıncılığında uluslararası arenada önemli bir aktör olduğunun ve çalışmaların başarılı ve kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Bakan Karaismailoğlu, TÜRKSAT 5A uydusunun 2020’nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B’nin ise 2021 ikinci çeyreğinde uzaya gönderilmesinin planlandığını, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz olan TÜRKSAT 6A’nın ise 2022 de uzaya gönderileceğini bildirdi. TÜRKSAT 6A’nın üretilmesiyle Türkiye’nin dünyada haberleşme uydusu üretebilen ilk 10 ülke arasına gireceğini belirten Karaismailoğlu, haberleşme uydularının uzaya ulaştığında ülkemizin, görüntü, ses ve data iletişimi ile birlikte diğer katma değerli hizmetlerde de dünyada söz sahibi olacağını söyledi.
Bu uyduların ve dev yatırımlarım ülkemizi bölme hevesinde olan hainlerin heveslerinin kursaklarında kaldığının kanıtı olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Aslında yapılan her bir kilometre yol, inşa edilen her okul, hastane, köprü ya da açılan bir fabrika bu zalimlere milletimizin indirdiği bir tokattır. Canlarını veren şehitlerimizin fedakârlıklarının, çabalarının, emanetlerinin boşa gitmediğinin ispatıdır. Canı gönülden inanıyorum ki sizlerle birlikte olduğumuz sürece de onların bize bıraktığı bu emaneti asla yere düşürmeyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken ülkemiz ve milletimiz bekası için canlarını ortaya koyan polisi, askeri, memuru, sivili… Tüm şehitlerimize yüce Allah’tan bir kez daha rahmet diliyorum.’’ diyerek sözlerini tamamladı.
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