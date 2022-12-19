“Trafik kazaları yüzde 82 azaldı”

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, trafik kazalarının yüzde 82 azaldığını belirterek, “Yol kenarlarında trafik canavarları resimleri vardı. Hepsi tarih oldu” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bakanlık olarak son 20 yılda 183 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “Bunun üretime etkisi 1 trilyon doların üzerinde. Milli gelire etkisi 600 milyar liranın üzerinde. Yapılan bu planlı çalışmalar sayesinde ülkemizin büyümesine on kat katkı sağlıyoruz. Yaptığımız işlerin arkasındayız. Hiçbir zaman yaptığımızla yetinmedik. Ülkemizin neresinde hangi projeye ihtiyaç varsa arkadaşlarımızla projelendirerek ihale ediyoruz, yaparak da açılışını yapıyoruz” dedi.

Araç sayısı, trafik hareketliliği artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 82 azalma olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, “Bunun daha ötesi var mı? Trafik kazalarının azalması nedeniyle her yıl 13 bin 100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Dikkat edin yıllar önce yol kenarlarında trafik canavarları resimleri vardı. Hepsi tarih oldu. Hepsi güvenli, konforlu bölünmüş yollar sayesinde oldu. Fizibilitesi ve ihtiyacı neyse ona göre proje yapıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, oradaki trafik hareketi neyse projeleri yaptık. Çorum’da da Kırkdilim Tünelleri'ni yaparak konforlu, güvenli yolculuğun alt yapısını oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı önderliğinde Türkiye’nin çok şey başardığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Artık milletin parası millet için harcanıyor. Gelirler, katma değerli işler bu ülkede üretiliyor. 20 yıl önce böyle bir şey yoktu. Durmak yok yola devam diyoruz. Yaptığımız işlerden eminiz. Büyük Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bugünden 2053 yılının planını yaptık. Nasıl 183 milyar dolarlık yatırım yaptıysak, 2053 yılına kadar da 198 milyar dolarlık yatırımı planladık. 2023 hedeflerinin hepsini fazlasıyla gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Demiryolu ağırlıklı yatırım dönemine girdiklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin genelinde 4 bin 500 kilometrelik demiryolu inşaatı devam ediyor. Demiryolu yatırımları ağır maliyetli yatırımlar. Zaman alan yatırımlar. Çorum’da demiryolu ağlarımız içerisinde olan illerimizden bir tanesi. Ankara-Sivas demiryolu hattını bitirmek üzereyiz. Nisan ayında tamamlamak amacıyla yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sivas hattı özellikle Ankara-Kırıkkale-Delice’den devam ediyor. Biz Ankara-Kırıkkale-Delice’den Çorum tarafının da projelerini tamamladık. Yatırım programına alma sürecini başlattık. İnşallah en kısa sürede yatırım programına alarak ihale sürecini başlatacağız"