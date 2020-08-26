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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Giresun’da selden zarar gören afet bölgesindeki yolları helikopterle havadan inceledi. Karaismailoğlu, Dereli'den sonra en çok hasarın meydana geldiği Yağlıdere’de helikopterden inerek incelemelere devam etti. Bakan Karaismailoğlu, aşırı yağışlardan etkilenen 226 kilometrelik yol ağında 4 kilometrelik kesimde yol hasarı oluştuğunu belirterek, “Giresun’da ki yaralar devlet eliyle sarılacak. Devletimiz tüm gücüyle vatandaşının yanında. Çalışma arkadaşlarımızla vatandaşımızla birlikteyiz. En kısa sürede bütün yaraları saracağız. Ekiplerimiz canla başla bu amaçla çalışıyor” dedi.

Dün sabah itibarıyla Giresun’da incelemelerde bulunan ve vatandaşlar ile bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı’ndan havalanan helikopterle, öncelikli olarak Dereli ve Yağlıdere ilçelerini havadan inceledi. Sel nedeniyle etkilenen ve kapanan yollarda Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerince yürütülen yol bakım ve yenileme çalışmalarını da inceleyen Karaismailoğlu, Dereli'den sonra en çok hasarın meydana geldiği Yağlıdere ilçesinde helikopterden inerek incelemelere burada devam etti.

4 KM YOL HASAR GÖRDÜ

Tahribatın büyük olduğu Yağlıdere ilçesinde yaşanan tahribatı en kısa sürede kaldırıp vatandaşların normal hayata dönmesi için canla başla çalıştıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, yaşanan aşırı yağış ve sel nedeniyle 5 yol aksında toplam 226 kilometrelik yolun etkilendiğini bildirdi.

Aşırı yağışlardan etkilenen 226 kilometrelik yol ağında 4 kilometrelik kesimde yol hasarı gördüğünün altını çizen Karaismailoğlu, “Dereli’de bir adet köprümüz hasar gördü. 2 bin 200 metre istinat duvarımız yıkılarak hasar gördü,12 adet menfez hasar görerek kullanılamaz hale geldi” açıklamasında bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Dereli ve Doğankent yolunda hasar gören köprü ve menfez geçişlerinde ise çalışmaların 10 kişilik bir ekip tarafından yerinde tespit edilerek projelendirme çalışmalarına başlandığını bildirdi.

KÖY YOLLARINDA TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ağı dışında kalan grup köy yollarında oluşan hasarları tespit çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Köy yollarındaki hasar incelemesinin de yine Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit çalışmalarının yapıldığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, 30 kişiden oluşan 5 ayrı komisyon kurarak teşkil tespit çalışmalarının hızla yürütüldüğünün altını çizdi.

Karaismailoğlu, “Buralarda şimdiye kadar yapılan tespitlerde 2 adet köprü yıkıldı, 3 adetinde hasar tespit edildi. Yaklaşık 10 kilometrelik yol hasarlı hale gelerek kimi yerlerde ulaşımı kapalı hale gelmiştir. Ayrıca 25 adet menfez hasarlı hale geldi. Giresun’da ki yaralar devlet eliyle sarılacak. Devletimiz tüm gücüyle vatandaşının yanında. Çalışma arkadaşlarımızla vatandaşımızla birlikteyiz. En kısa sürede bütün yaraları saracağız. Ekiplerimiz canla başla bu amaçla çalışıyor” dedi.