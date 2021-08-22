Bakan Karaismailoğlu, bir yandan Türkiye'nin imarı ve inşasına devam ederken diğer yandan da insana dokunan hizmetleri bulunan PTT gibi köklü kurumların, çağın gereklerine uygun olarak dönüşümünü gerçekleştirdiklerini söyledi.
Çevre odaklı "elektrikli skuter"ların Türkiye’nin en köklü kurumlarından PTT'nin dağıtım hizmetlerinde kullanılacağını müjdelediklerini ifade eden Karaismailoğlu, e-skuter kullanımı pilot çalışmasının 18 Haziran’da İstanbul’da başladığını anımsattı.
“e-SkUTER, KARBON EMİSYONUNU VE TRAFİĞİ AZALTARAK DAHA İYİ HİZMET SAĞLADI"
Mikro hareketlilik araçlarından "e-skuter"ın dağıtım hizmetlerinde kullanılmaya başlanmasıyla karbon emisyonunu ve trafiği azaltarak vatandaşların daha hızlı şekilde hizmet almasını sağladıklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
“PTT AŞ tarafından, e-skuter ile temmuz ayında toplam 121 bin 861, 1-15 Ağustos döneminde 74 bin 771 olmak üzere 1,5 ayda toplam 196 bin 632 dağıtım gerçekleştirildi. PTT AŞ bünyesinde görev yapan postacılarımız tarafından şu an kullanımda bulunan 100 'skuter' ile söz konusu dönemde 24 bin 663 kilometre yol gidildi. Yani 10 bin 765 kilometre olan Türkiye'nin çevresi 2,3 kez dolaşılmış oldu.”
Bakanlık olarak doğaya duyarlılığı yansıtan uygulamaları geliştirip, hayatı kolaylaştıran önemli projeleri hayata geçirdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim, konfor ve kolaylığı, erişimde fırsat eşitliğini ve tasarrufu da beraberinde getirdiğini anlattı.
Karaismailoğlu, yeni dönemin başlıklarını verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı ulaşım sistemleri kavramları altında toplayabileceğini ifade ederek “e-Skuter’ın PTT dağıtım hizmetlerinde kullanılmaya başlanması, projelerimizin en güzel ve taze örneklerinden biri oldu." diye konuştu.
“MİKRO HAREKETLİLİK ARAÇLARI, KENT HAYATINA KONFOR KATIYOR"
Hızla gelişen ve büyüyen şehirler ve dijitalleşmenin getirdiği yeni teknolojilerin, kent içi ulaşımdaki hareketlilik ekosistemini de değişime uğrattığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
“Elektrikli ve elektriksiz mikro hareketlilik araçlarını artık daha fazla görüyoruz. Trafik sıkışıklığı ve otopark sorunlarının önüne geçmesinin yanı sıra karbon açısından çevre dostu sistemler olan mikro hareketlilik araçları, gürültüsüz olmalarıyla da kent hayatına konfor katıyorlar. PTT'nin dağıtım hizmetlerinde attığı bu önemli adım da ifade ettiğim çevre odaklı hizmet anlayışımızın bir ürünüdür. PTT'miz, çevreci uygulamalarının sayısını artırmakta ve bu alandaki hassasiyetini somut uygulamalarla ortaya koymaktadır.”
“UYGULAMA DİĞER İLLERDE YAYGINLAŞACAK"
Karaismailoğlu, pilot çalışması İstanbul'da başlayan uygulamanın, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirerek "İstanbul'da başlayan uygulamamız kısa süre içinde diğer illeri kapsayacak şekilde yaygınlaşacak.” ifadesini kullandı.
Yeni ürün-hizmet modelleri geliştirerek milletin kullanımına sunduklarını ve hukuki düzenlemeleri de aynı hızla devreye aldıklarını belirten Karaismailoğlu, e-skuterların diğer ulaşım türleriyle entegre, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi içinde gelişimini sağlamak, pazara giriş şartlarını ve hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek için e-skuter yönetmeliği yayımladıklarını anlattı.
Bakan Karaismailoğlu, yenilikçi, esnek ve çevreci uygulamalarla vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve istihdam gücünün çalışma koşullarını iyileştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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