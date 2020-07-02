Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısını (Metro inşaatı) yerinde inceledi.
Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada, ülke genelinde demiryolu çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, bu çalışmaların hükümetin ulaşıma ve demir yolu ağına verdiği önemin göstergesi olduğunu belirtti.
“HEDEFİMİZ 2021 YILI SONUNA DOĞRU YOLCU TAŞIMAK"
Karaismailoğlu raylı sistem yatırımına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“Bulunduğumuz bölge Sabiha Gökçen Havalimanı. Pendik Tavşantepe Metro İstasyonu'ndan başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sona eren 7,5 kilometrelik şehir içi metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulunuyoruz. Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hattında 4 tane istasyonumuz var. İnşallah çalışmaları tamamlayıp 2021 yılı sonuna doğru hizmete almayı ve yolcu taşımayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor.
Biliyorsunuz Pendik Tavşantepe İstasyonu, Kartal Metro Hattı'nın bir parçası. Kadıköy'den binen bir vatandaşımız aktarmasız olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar gelecek. Bunun devamında Pendik Marmaray İstasyonu'ndan Sabiha Gökçen bağlantısı da kısa zamanda bitirilirse, o belediye tarafından yapılıyor, bitirilirse yine Ankara'dan Marmaray'la gelen bir yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanı'na erişimi metroyla sağlanmış olacak."
"BAKANLIK, YENİ DEMİRYOLU HATLARINI ÜLKEYE KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"
Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında demiryolları ve hızlı tren hatları konusunda önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, demiryolu yatırımlarına ilişkin, “Sene bitmeden Sivas hattını işletmeye alacağız. Konya Karaman arasını işletmeye alacağız, yolcu taşıyacağız. Bunun yanında Ankara-İzmir, Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Adana-Mersin-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatlarımızda da çalışmalar devam ediyor. Projesini tamamladığımız hatlar var, onlarla da ilgili finansman ve ihale çalışmalarımız devam ediyor." açıklamalarında bulundu.
Konuşmasında, Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü- İstanbul Havalimanı-Halkalı hattıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, büyük hatları şehir içi hatlarla entegre etmenin çabası içinde olduklarını vurguladı.
Bakan Karaismailoğlu, kara yollarında, hava yollarında başardıkları işleri demir yolunda da en kısa zamanda başarıp, demir yolu ağlarının 2023 ve 2025 hedeflerini sağlama doğrultusunda çalışmalarının süratle devam ettiğini belirtti.
Karaismailoğlu, koronavirüs salgının ardından normalleşme adımları kapsamında uluslararası hava trafiğinin hareketlendiğini ve normalleşme sürecinin hızlanması için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti.
Bakan Karaismailoğlu sürece ilişkin şu bilgileri verdi:
"Bir taraftan Turizm Bakanlığı'mız, İçişleri Bakanlığı'mız, Sağlık Bakanlığı'mız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Görüşmeler, diplomasi devam ediyor. Belli bir aşama kat ettik ama maalesef yavaş ilerliyor. İnşallah en kısa zamanda hızlandırmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Tabii sadece bizim çabalarımız yeterli olmuyor. Karşı tarafın da bu çabalarımıza olumlu tepki vermesi lazım. Kısa zamanda bu süreci de atlatacağımıza inanıyorum."
SABİHA GÖKÇEN İKİNCİ PİSTİNDE TEDBİRLERLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinde Kovid-19 salgını nedeniyle bir aksamanın meydana geldiğini belirterek, "Vatandaşımızı rahatsız etmeden en kısa zamanda bitirmeye çalışıyoruz. Malumunuz bu Kovid sürecinde en az etkilenen sektördü bizim sektörümüz. Bütün tedbirlerimizi aldık, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek çalışmalarımız devam ediyor. Orada da çalışmalarda bir sıkıntı yok, devam ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda bitireceğiz." dedi.
Bakan Karaismailoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı incelemesinin ardından Tavşantepe'de bulunan merkez şantiyede yetkililerle istişarelerde bulundu.
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