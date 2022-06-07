AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu "Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı, her zamanki maalesef üzülerek izlediğimiz yalanların ve hezeyanların tekrarlanması şeklinde. Bugünkü rakamlar tamamen uydurmadır, 22 milyar rakamı konuşuluyor, evet bir 22 milyar rakamı var, İstanbul Havalimanı'ndan 22 milyar avro artı KDV direkt devlete gelir artışı sağlanacak." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, havalimanı muhabirleri ile bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

28 Haziran-1 Temmuz arasında, "ICAO Global Implementation Support Symposium" toplantısının Türkiye'de düzenleneceğini anımsatan Karaismailoğlu, 140 ülkeden 1000'e yakın katılımcının İstanbul'da buluşacağını söyledi.

Havacılık sektöründe çok önemli gelişmeler yaşandığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hedeflerimiz vardı ama maalesef son iki yıldır devam eden pandemi sürecinde, bütün sektörlerde olduğu gibi özellikle havacılık sektöründe de çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Bugünlerde pandeminin etkilerini çok az hissetmeye başladık ve bu yıl itibarıyla da pandeminin etkileri ortadan kalkacak. Bu yıl sonu itibarıyla şu anda mayıs ayı verilerini dikkate aldığımızda, havayolu yolcukları açısından 2019 mayıs ayının yüzde 95'ine ulaşmış vaziyetteyiz. 2019 yılını 210 milyon yolcuyla kapatmıştık, bu yıl da 200 milyona yakın yolcuyla kapatmayı hedefliyoruz, rakamlar bize onu gösteriyor.

2023 yılında da 2019 yılının üstüne çıkarak, 214 milyonla kapatmayı planlıyoruz. 2035 yılında havayolu yolcusu olarak 232 milyona çıkacağız. 2022 yılında iki önemli havalimanını hizmete açtık. Tokat Havalimanı'nı açalı yaklaşık 2,5 ay oldu. Burada 377 uçuşla 21 bin 505 vatandaşımızı Tokat Havalimanı sayesinde Tokat'ta buluşturmuş olduk. Rize-Artvin Havalimanı'nı hizmete alalı yaklaşık üç hafta oldu, burada da 305 uçuşla, 34 bin 160 vatandaşımız bu havalimanını kullandı."

Sektöre çok önemli yatırımlar yaptıklarına işaret eden Karaismailoğlu, yıl sonu itibarıyla da Çukurova Havalimanı'nı hizmete almak için de hummalı bir çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, yapılan yatırımların önemine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Bu kadar başarılı çalışmaların önemli etkilerinden biri de biz yaptığımız yatırımların yaklaşık yüzde 20'sini yap-işlet-devret modeliyle yaparak, ilave finans modelleri üreterek, yatırımlarımızı hızlandırdık. Çanakkale Köprüsü gibi dünya ölçeğindeki en büyük, en önemli, en teknolojik köprülerden bir tanesini 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirerek, vatandaşımıza kazandırıyoruz. Yine dünyanın en önemli havalimanlarından bir tanesi olan İstanbul Havalimanı'nda 10 milyar avroluk bir yatırım, devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yapılıp vatandaşımızın hizmetine giriyor, 120 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanını ülkemize kazandırdık.

Ve işletme süresi boyunca devlet buradan kira geliri alacak yani direkt bir nakit akışı sağlayacağız. Yine Antalya Havalimanı'nda 765 milyon avroluk bir yatırımı devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaptıracağız ve işletme süresince geliri de devletimize gelir akışı olarak yansıtacağız. Yap-işlet-devret projelerimizi ne kadar başarılı şekilde uyguladığımızı gösteren iki tane örnek. Bu ikisini topladığınızda bile tam 30 milyar avronun üzerinde devletimize direkt nakil nakit gelir akışı sağlayan projeler bunlar."

Bu gibi projelerin ve çalışmaların devam edeceğini bildiren Karaismailoğlu, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak işlere imza atmayı sürdüreceklerini aktardı.

Karaismailoğlu, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki iddialarına da yanıt vererek, şunları söyledi:

"Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı, her zamanki maalesef üzülerek izlediğimiz yalanların ve hezeyanların tekrarlanması şeklindedir. Biz bunları onlarca kez yalanladık ama onlar bu yalanları söylemekten bıkmadılar, biz de onları yalanlamaktan bıkmayacağız. Bu projeler halkımızın hayatını kolaylaştıran, ülkemizin ekonomisine, istihdamına, üretimine, turizmine oldukça fazla katkılar yapan çok kıymetli projelerdir. Bunlar Türkiye'nin projeleridir. Bunların hesabı kitabı hepsi yapılmıştır, bu projeler tamamen kamuya açık olan ihalelerdir ve bir yarışma sonucunda kazanılmış olan ihalelerdir. Aynı şekilde önümüzdeki günlerde Antalya- Alanya ve Ankara-Kırıkkale-Delice otoyol ihalelerini de yapıyoruz. Burada da bu işi yapabilecek kabiliyetteki bütün firmalar girip bu yerlere teklif verebilirler. Ve bir yarışma sonucunda kamu açısından uygulanan bir teklif seçilerek, bunlar iş sözleşme yapılır ve sözleşme diliminde, sözleşme dahilinde bu projeler yapılıp bitirilir.

Bakın bir tarafta 17 yılda bitmeyen Bolu Dağı Tüneli gibi gibi basit bir proje, bir tarafta da dünyanın en teknolojik bir köprüsü... Aynı şekilde İstanbul Havalimanı... Bu kadar kıymetli işler, dünyanın takdir ettiği işler ama maalesef sırf kötü siyasetlerine alet etmek için ve yalan yanlış rakamlarla, uydurma rakamlarla ve rakam kirliliğiyle karalamaya çalışılan o kadar kıymetli işler var. Biz yaptığımız işlerin arkasındayız ve çok başarılı işlerdir, vatandaşımızın hayatını da kolaylaştıran projelerdir. Bunları yapmaya, işletmeye ve bu sürekliliği sağlamaya da devam edeceğiz. Bu projelerin tamamen arkasındayız ve doğru işler yaptık, doğru işler yapmaya da devam edeceğiz. Bugün telaffuz edilen rakamlar tamamen uydurmadır, 22 milyar rakamı konuşuluyor, evet bir 22 milyar rakamı var, İstanbul Havalimanı'ndan 22 milyar avro artı KDV direkt devlete gelir artışı sağlanacaktır. "

Yapılan yatırımlardan dolayı trafik kazalarında yaşanan azalışa dikkati çeken Karaismailoğlu, çile çekilen yolların konforlu yollara dönüştüğünün altını çizdi.

Bakan Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı'ndan uçuş yapılmayacağı garantisi verildiğine yönelik iddiaları ise şu şekilde yanıtladı:

"Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı bunlar ülkemizin iki tane kıymetli projesi. İstanbul Havalimanı dünya ölçeğindeki en büyük transfer merkezi ve en modern, en kaliteli havalimanlarından bir tanesi. Şu anki yolcu kapasitesi, 120 milyon yolcu. Buradaki ilave yatırımlarla birlikte 200 milyon yolcuya kadar çıkacak bir kapasite var burada. Bu kadar kapasitesi yüksek, kaliteli bir havalimanı varken bunun hemen yanı başındaki havalimanını çalıştırmanın bir anlamı var mı? Yani bunu söyleyenlere Allah akıl fikir versin. Bakın Atatürk Havalimanı gibi muhteşem bir arazide, Atatürk Havalimanı, Millet Bahçesi olarak yine İstanbullulara hizmet edecek, onlara nefes aldıracak bir proje olarak değerlendiren bir devlet aklı var. Bunu alkışlamaktan başka bir şey olamaz."

Bakan Karaismailoğlu, Rize Artvin havalimanına yolcu garantilerine yönelik iddialara da "Bunlar teknik konular, teknik olmaktan çıktığı zaman, kötü siyasetlerine alet etmeye çalışıldığı zaman, bazı abuk sabuk şeyler çıkıyor. Projelerimizin yüzde 20'sini yap-işlet-devret finansman modeliyle yapıyoruz, geri kalan yüzde 80'i kamu bütçesinden yani klasik ihale yönteminden yaparak bitiriyoruz. Projelerin hepsi uzun soluklu bir master plan ve bir çalışma sonucunda çıkıyor." yanıtını verdi.