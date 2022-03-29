Bakan Karaismailoğlu'ndan Antalya Havalimanı Projesi açıklaması

Antalya Havalimanı Projesi kira peşinatı ödeme töreninde yaptığı konuşmada projelerin yapım detaylarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Yap-işlet-devret burada bir finans yönetimi vardır. Yapım maliyeti sunuluyor ve bu belli bir süre işletildikten sonra kamuya devrediliyor. Süreli işletmelerdir bunların hepsi. Yapım maliyeti sırasında devletten bir kuruş çıkmıyor. Ondan sonra vatandaşımız burayı kullanmaya başlıyor. Geçiş gelirleri finans maliyetini karşılıyorsa sorun yok. Ama eğer geçiş kazançları sağlamıyorsa biz devlet olarak oradaki eksiği karşılıyoruz" diye konuştu.
"AVRASYA TÜNELİ DÜNYANIN EN BAŞARILI ÖRNEKLERİNDEN BİRİSİ"
Projelerin çok hızlı bittiğini dile getiren Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Avrasya Tüneli dünyanın en başarılı örneklerinden birisidir. 1.245 milyar dolarlık bir yatırım bütçesi olan projedir. 4 yıl gibi kısa bir sürede bitmiştir. Finans maliyetleri de hesaplanarak kamunun yaptığı açık ihaleye birden fazla teklif hazırlanıyor. Devlet bunu kendisi yapmış olsaydı 1.245 milyar dolarlık bir projeyi elden çıkaracaktı."
"Biz geçen yıl araç garantisini karşılamadığı için 498 milyon lira işletmeciye katkıda bulunduk. Yapım sırasında büyük bütçeler devletten çıkmadığı için projeler çok hızlı bitmektedir. Böyle ağır bir proje 4 yılda bitti 5 yıl içerisinde Türkiye’ye 10 milyar TL ekonomik katkısı olmuştu. Bunlar Türkiye’nin projeleridir. Salgın süreci yaşadık millet evden dışarı çıkamadı. Bakanlık olarak hareketler kısıtlandığı için bu sektörleri ilgilendirdi."
"YATIRIM SIRASINDA BİR KURUŞ HARCAMADIK"
"Salgın süreci olmasaydı 68 bin araç garantisi olan Avrasya Tüneli bu yıl içerisinde 68 bini geçecekti. 2023 yıl içerisinde garanti edilen araç sayısını toplamaya başlıyoruz. Yatırım sırasında 1 kuruş harcamadık ve oradan gelir gelmeye başlayacaktır. Özellikle 2027 yılına geldiğimizde 95 bin rakamlarına çıkıyor. Covit-19 olmasaydı Avrasya Tüneli bittiğinde her yıl 519 milyon lira para harcayacaktık. Bu devletin cebinden çıkmadı."
"Proje devlete teslim edildiğinde 139 milyon dolar devlete katkı sağlayacaktır. Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu'yla yol süresi 3.5 saate düştü. Bu yol yapılmasaydı İstanbul-İzmir arası seyahat süresi 13 saate çıkacaktı. Ayrıca buranın yapılması sayesinde ekonomiye katkısı olarak 306 tane tesis sayısında artış oldu. 300 bin dekar ekili alanlarda artış sağlandı. 408 bin ton üretim hacminde artış sağlandı. Bölgede sanayi alanında 8 tane yeni OSB kuruldu. 13 adet OSB ile 2 bin 635 hektar genişleme sağlandı." ifadelerini kullandı.
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