Bakan Karaismailoğlu, "Küresel Altyapı İş birliği Konferansı"na katıldı

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kore Cumhuriyeti tarafından düzenlenen 8'inci Küresel Altyapı İş birliği Konferansı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karaismailoğlu, Kore Cumhuriyeti Arazi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Hyung-mee Kim'in daveti üzerine katıldığı konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaştırma ve haberleşme alanında gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı büyük altyapı projeleri hakkında bilgi verdi.

Karaismailoğlu daha sonra Koreli mevkidaşı Hyung-mee Kim ile ikili görüşme de gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'de Koreli firmaların katılımıyla başarıyla gerçekleştirilen ve yapımı devam eden altyapı projeleri değerlendirilerek, gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan önemli altyapı yatırımları için olası iş birliği olanakları ele alındı.

Dünya çapında önemli altyapı projelerinin ele alındığı toplantıda, bir marka haline gelen müteahhitlik firmaları ile Koreli firmaların üçüncü ülkelerdeki yatırım projelerinde ortaklık yapmaları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Kore Uluslararası Müteahhitler Derneği Başkanı Kun-K Lee ve Özbekistan İnşaat Bakanı Batir Zakirov da katıldı.