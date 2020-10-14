Ankara-Kahramankazan yolunun yapım çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgede incelemede bulundu.
Kahramankazan yolundaki yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "28 kilometrelik bu yolda hummalı bir çalışma var. Şu an bulunduğumuz kavşağın önümüzdeki ay içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Devam eden diğer kavşak çalışmalarımız da bir an önce bitirilerek bu yol kısa sürede Ankara ve Kahramankazanlı vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak." ifadelerini kullandı.
"KIŞ GELMEDEN TÜNELİ DE HİZMETE SUNACAĞIZ"
Bölgedeki diğer çalışmalara ilişkin de bilgi veren Karaismailoğlu, "Bu bölgedeki en önemli kavşaklardan biri de Saray Kavşağı. Arkadaşlarımızla birlikte onun da programlamasını yaptık. Kısa bir süre içerisinde başlayıp hızlıca bitirmek için bir an önce orada da yol alacağız." diye konuştu.
Karaismailoğlu, bölgede yapımı devam eden Kızılcahamam Tüneli'yle ilgili de şu ifadeleri kullandı:
"Yine bölgeyi ilgilendiren önemli projelerden birisi Kızılcahamam Tüneli. Kızılcahamam’ı Çerkeş’e bağlayan tünel. 2071 metre uzunluğundaki bu tünelde de çalışmalar son aşamaya geldi. Şu anda ince işlerini yapıyoruz. Kasım ayı bitmeden, yani kış gelmeden, zorlu kış şartları başlamadan Kızılcahamam Tüneli'ni de vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Önümüzdeki ay içerisinde de oranın açılışı için sizlerle birlikte olacağız. Ülkemize değer katan büyük projelerde çalışıyoruz. Bunları bir an önce bitirip ülkemizin ekonomisine kazandırmak için canla başla çalışıyoruz. Bu projeler bittikten sonra, değerli milletvekillerimiz ve yerel yöneticilerimizle birlikte yeni projelerimizin planlamalarını yapacağız."
"HAKKARİ'DE DE İSTANBUL'DA DA BENZER PROJELERİ YAPIYORUZ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkenin her bir noktasında karada, denizde, havada, raylı sistemlerde hatta uzayda çok önemli projeler yürüttüklerine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Dünyanın örnek aldığı büyük projeler yapıyoruz. Bunun sorumluluğunun bilincindeyiz. Bu sorumululuğu yerine getirebilmek için canla başla çalışıyoruz. Geçen hafta Mardin ve Hakkari'deydik. Geçtiğimiz gün de Artvin'deydik. Bugün de Ankara'dayız. Ülkemizin her bir noktasında çok önemli ve değerli projelerimiz var. Hepsi vatandaşımıza, milletimizin yaşam kalitesini ve yaşam standartlarını yükseltmek için yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu projelerde çalışan on binlerce kişiyle birlikte emek sarf ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "Ülkemize, ekonomi, ticaret ve turizm anlamında artı değer kazandırmak için bütün ekibimizle çalışıyoruz. Hakkari'de de İstanbul'da da benzer projeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Zeynep Yıldız, Orhan Yegin ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da eşlik etti.
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