AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün "Ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere yeni Türkiye'nin mesajı" olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve Türkiye Yol-İş Sendikası arasında, Kızılcahamam Çam Otel'de gerçekleştirilen "İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sosyal güvenlik mevzuatıyla toplu iş sözleşmesinin kapsamı ve sendika-işveren ilişkilerinin ele alınacağı toplantıyı çok önemsediklerini belirtti.

Kara yollarının, diğer tüm ulaşım modlarıyla, ülkenin can damarı olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Yollarımız, akarsular gibi. Geçtiği her yere yeni yatırım fırsatları, üretim imkanları ve istihdam olanakları sağlarken, ekonomimizi büyütüyor, ticari hayatı geliştiriyoruz. Eğitim ve kültürel hayata canlılık kazandırıyoruz. Böylece milletimize iş, aş, refah ve huzur getiriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde, 2003-2021 döneminde yaptıkları 1 trilyon 169 milyar liralık ulaşım ve haberleşme yatırımları içinde kara yollarının payının yüzde 61 olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, bu alandaki yatırım miktarının da 711 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Karaismailoğlu, Cumhuriyetin 100. kuruluş yılında otoyol uzunluğunu 3 bin 843 kilometreye, bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin 516 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye, tünel uzunluğunu da 720 kilometreye yükselteceklerini kaydetti.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ 2.5 MİLYAR EURO YATIRIM İLE TAMAMLANDI

Karaismalioğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi'nin 26 Şubat'ta açılacağını anımsatarak, söz konusu projeyi 2 milyar 545 milyon euroluk yatırımla tamamladıklarını bildirdi.

Köprüyü yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesiyle gece gündüz çalışarak inşa ettiklerini belirten Karaismalioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu eşsiz proje, iç ve dış mihraklardan medet uman, ata mirasına sahip çıkmayı beceremeyenlere yeni Türkiye'nin mesajıdır. Ülkemizin bölgesinin lider ülkesi olduğunun en büyük göstergesidir. 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü sembolize edecek. Köprümüz, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 318 metrelik çelik kuleleri Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i işaret edecek. Dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacak. Projemizle Malkara-Çanakkale Otoyolu güzergahı 40 kilometre kısalırken, 1915 Çanakkale Köprümüz ise, 'en'lerin projesi olarak, Lapseki-Gelibolu arası feribot seferiyle 1,5 saat süren geçiş süresini sadece 6 dakikaya indirecek ve böylece atalarımızın kanlarıyla sulanmış Çanakkale Boğazı'na adeta bir mühür vuracak."

Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sadece köprü olmanın ötesinde aziz şehitlerin hatırasını da bağrında taşıyan eşsiz bir abide olacağını dile getirerek, "Çanakkale Boğazı'nın yakut bir gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, şehit atalarına saygılı, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak." dedi.

Toplam uzunluğu 28 bin 550 kilometre olan bölünmüş yollarda seyahat eden vatandaşların, yıllık 447 milyon saat zaman ile 2 milyar 20 milyon litre akaryakıt tasarrufu sağladıklarını bildiren Karaismailoğlu, seyahat süresindeki kısalmalardan kaynaklı olarak yaklaşık 12 milyar 788 milyon lirası iş gücü ve 24 milyar 740 milyon lirası akaryakıt kaynaklı olmak üzere yıllık toplam 37 milyar 528 milyon liralık tasarrufa imza attıklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, ayrıca çevrenin korunması açısından çok önemli olan emisyon salımında 4,44 milyon ton azalma sağladıklarını dile getirdi.

Karaismailoğlu, "Milletimiz suyu getirenle, testiyi kıranları, hizmet getiren ile temel atmama töreni düzenleyenleri, metro ve raylı sistemlerle hayata hız ve konfor katanlarla, şantiyeleri toprakla kapatanları, güçlü yönetim ve ilkeli ittifakla ülke için çalışanlarla, yabancı ülkelere mektup yazanları çok iyi görüyor." diye konuştu.

"ELEKTRİKTEKİ ARTIŞA ÇÖZÜM BULUNMALI"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da 5 milyonluk bir aile olduklarını ve 81 ilde bulunduklarını anlatarak, taşeronla asıl işi yapanlardan bazılarının kadroya girmediğini ve bu durumun da huzursuzluğa neden olduğunu söyledi. Bu sorunların çözülmesi gerektiğini dile getiren Atalay, sorunların çözülmesi halinde kurumlarda huzurun bulunacağını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da ülkenin her bölgesini konforlu ulaşım ağlarıyla bağlayan ve sosyo-ekonomik gelişmişliğin bölgeler arasında dengeli bir şekilde inşa edilmesine katkı sağlayan yatırımlara azim ve kararlılıkla devam ettiklerini ifade etti. Uraloğlu, sürdürülebilir başarı için ülke kaynaklarını en doğru yatırım hamleleriyle değerlendirdiklerini, bu anlamda en büyük güvencelerinin çalışanlar olduğunu söyledi.