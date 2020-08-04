Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2020 yılının ilk çeyreği itibarı ile elektronik haberleşme sektörüne ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan ‘Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2020 Yılı İlk Üç Aylık Pazar Verileri Raporu’na yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’de mobil abone sayısının 81,8 milyona ulaştığını belirterek, mobil yaygınlık oranının yüzde 98,4 olduğunu, 2020 yılı birinci çeyreğinde, 488 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye’nin, önceki dönemde olduğu gibi Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.
Bakan Karaismailoğlu, değerlendirmesinde, yüksek kapasiteli sabit, mobil ve kablosuz genişbant şebekelerin ve hizmetlerin yaygınlaştırılması amacıyla geliştirilen fiber altyapının %10,2 artışla 400 bin kilometreye ulaştığını, mobil abone sayısının 81.8 milyona çıktığını ve aylık 488 dakikalık ortalama mobil kullanım süresi ile Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.
Dünyada 4,5G’den 5G’ye geçen ilk ülkelerden birinin de Türkiye olacağı müjdesini veren Karaismailoğlu, "5G’nin olmazsa olmazı da fiber altyapı. Bu nedenle ülkemizi fiber ağlarla baştanbaşa örmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
4.5G abone sayısının 75 milyon 372 bine çıktığını belirten Bakan Karaismailoğlu,3G ve 4.5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısının 62 milyon 852 bini geçtiğine dikkat çekti.
TAŞINAN NUMARA SAYISI 3.6 MİLYONU AŞTI
Karaismailoğlu, 2020 yılı ilk üç aylık dönemde mobil numara taşıma sayısının ise bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 5,6 oranında artığını belirterek, 3 milyon 609 bini geçtiğini ifade etti.
Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılı birinci çeyrekte toplam mobil trafik hacminin de 67,9 milyar dakika olarak gerçekleştiğini söyledi.
KOVİD-19 TALEBİ ARTIRDI
Bilişim teknolojilerinin ekonomik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, kovid-19 salgınının bilişim teknolojilerine olan talebi ise arttırdığını kaydetti.
Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Söz konusu dönemde bankacılık ve iletişim sektörü başta olmak üzere, eğitim, e-ticaret sitelerine ilgi arttı. Bu durum, bilgi ve iletişim teknolojilerine olan ihtiyaç yoğunlaşırken, altyapısı yeterli olmayan ülkeler büyük sıkıntılarla karşılaştı. Türkiye, bu noktada altyapısını başarıyla test etmiş oldu."
GENİŞBANT İNTERNET KULLANIMI BİR YILDA YÜZDE 28 ARTTI
İnternet abone sayısının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 arttığını belirten Karaismailoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “En yüksek artış yüzde 27,4’lük bir oranla ‘Eve Kadar Fiber’ abone sayısında yaşandı. Bunu yüzde 18,7’lik bir artış ile ‘Kablo İnternet’ abone sayısı izledi. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre % 28’lik artış ile, 138,6 GByte oldu. Fiber altyapıya verdiğimiz önemin de ne denli yerinde olduğunu da görebiliyoruz.”
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