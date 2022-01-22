Bakan Karaismailoğlu: "2022 şahlanacağımız bir yıl olacak"

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yıl 1915 Çanakkale Köprüsü, Rize-Artvin Havalimanı ve Zigana Tüneli gibi mega projelerin bir bir hizmete alınacağını belirterek, "2022 şahlanacağımız bir yıl olacak. Bu yıla da imzamızı 'eserlerimizle' atacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asrın projeleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.

1915 Çanakkale Köprüsü ve 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu yapımının başarıyla devam eden dev projelerden biri olduğunu aktaran Karaismailoğlu, tamamlandığında "dünyada 2 bin metre orta açıklığın üzerinde ikiz tabliye olarak dizayn ve inşa edilen ilk köprü" olarak tarihe geçeceğini vurguladı.

Karaismailoğlu, "Seyit Onbaşı mermi figürleriyle 330 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle 'dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü' olacak. Çanakkale Boğazı'nın yakut gerdanlık gibi taşıyacağı köprümüz, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biri olacak." diye konuştu.

Deniz dolgusu üzerine özel inşa tekniğiyle gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'nda taş dolgu işinin tamamlandığını, altyapı ve üstyapı yapım çalışmalarında da sona gelindiğini anlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan havalimanı, yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Tamamlandığında Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olacak. Projeyle Rize ve Artvin'in kent merkezi ile turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine ayrıca Doğu Karadeniz bölgesinin komşu ülkeler ile ticari ilişkilerin artmasına katkıda bulunulacak. Böylece Doğu Karadeniz bölgesinin hava ulaşımının geliştirilmesi temin edilecek."

Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı ve Çukurova Havalimanında da çalışmaların hızla devam ettiği bilgisini paylaştı.

3 METRO HATTI AÇILACAK

İstanbul'da ulaşımı rahatlatacak metro hatlarına Bakanlık olarak önem verdiklerinin altını çizen Karaismailoğlu, 3 önemli hattı bu yıl hizmete açacaklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın 6,2 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade ederek, bu hattın saatte tek yönde 70 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

Birinci etap olan 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe (Beşiktaş)-Eyüp (Göktürk)-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunduğunu belirten Karaismailoğlu, 31,5 kilometre uzunluğundaki ikinci etap Küçükçekmece (Halkalı)-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda da 7 istasyon olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, toplam 69 kilometrelik raylı sistem projesinin 120 kilometre hızla "Türkiye'nin en hızlı metrosu" olacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Metro hattının hizmete alınmasıyla Halkalı'dan havalimanına 30 dakikanın altında erişim mümkün olacak. Halkalı-Havalimanı-Gayrettepe arasında oluşan bu hızlı sistemle Gayrettepe ile Halkalı arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak. Yapımı devam eden bir diğer metro hattımız Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Metro Hattı. 7,4 kilometre uzunluğundaki hattımızın saatlik tek yönde 70 bin yolcu kapasitesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı ile kent merkezi arasında ulaşım hızlı, ekonomik ve güvenli olarak sağlanacak."

YERLİ VE MİLLİ KAYNAKLAR KULLANILDI

Karaismailoğlu, bu yıl açılması hedeflenen projelerden Zigana Tüneli'ne de değinerek, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise üçüncü en uzun çift tüp kara yolu tüneli Zigana'da ışığı gördüklerini vurguladı.

Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynakların kullanıldığına işaret eden Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla zamandan 19 milyon lira, akaryakıttan 40 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 59 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi.

Karaismailoğlu, "Bu yıl 1915 Çanakkale Köprüsü, Rize-Artvin Havalimanı, Zigana Tüneli gibi mega projeler bir bir hizmete alınacak. 2022 şahlanacağımız bir yıl olacak. Bu yıla da imzamızı 'eserlerimizle' atacağız." ifadesini kullandı.