AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde, yalnızca Adana'da değil 81 ilin tamamında yatırımlar yaptıklarını, eserler inşa ettiklerini söyledi.

Millete hizmetin en kalitelisini sunmak için canla başla çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, ulaşım ve haberleşme yatırımlarıyla "Büyük ve Güçlü Türkiye"yi inşa etmek için çalıştıklarını vurguladı.

Karaismailoğlu, hedefleri doğrultusunda ülkenin yalnızca çehresini değil, geleceğini de hep birlikte değiştirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin geleceği için sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bunun da yaklaşık yüzde 60'tan fazlasını, yani yüzde 65'lik oranını kara yollarına yatırdık. Bunun sonucunda 28 bin 650 kilometrelik bölünmüş yol ağına sahip olduk. Bunun yanında ülkemizi dünyanın en gözde projeleriyle, teknolojileriyle donattık. Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Ankara-Niğde Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın en gözde projelerini tamamen Türk mühendis ve müteahhitlerle gerçekleştirerek Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunduk. Yatırımlarımız devam edecek. Bugüne kadar ulaştırma altyapısı olarak tam 172 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu 172 milyar dolarlık yatırım sayesinde üretime tam 1 trilyon dolarlık katkı sağladık. Milli gelire 500 milyar dolarlık yine katkı sağlamış olduk."

Karaismailoğlu, otoyol uzunluğunu iki katına çıkarıp, 3 bin 633 kilometreye yükselttiklerini, tünellerin uzunluğunu da 13 kat artırarak 650 kilometrenin üstüne çıkardıklarını dile getirdi.

200 KM TÜNEL İNŞAATI SÜRÜYOR

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde 2002 öncesinde sadece 50 kilometre olan, şu anda 650 kilometrenin üzerindeki tünellerde işletme yapıyoruz. Bununla birlikte inşaatı süren tam 200 kilometrelik tünel inşaatımız devam ediyor. Köprü ve viyadüklerimizi de 2,5 kat artırarak trafikte kaybedilen zamandan ve yakıttan tasarruf ettik, bölgemizde karbon emisyonunu azalttık. 20 yıldır ülkemizin kalkınması, istihdamı, ekonomisinin büyümesi için projeler üretiyor, hizmetlerimizi hakka hizmet anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Yollarımızın işletme performansını artıran kesintisiz trafik akışıyla, seyahat süresinde yıllık 10,5 milyar saat tasarrufu sağlıyoruz. Aynı şekilde yaptığımız yatırımlar sayesinde yılda 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Yeni yollarla mesafeleri kısaltarak ciddi tasarruflar sağladık. Yıllık zamandan 17 milyar 238 milyon dolar, akaryakıttan 908 milyon dolar, bakım onarımdan 636 milyon dolar ve çevre etkilerinden de 16 milyon dolar çevre tasarrufu olmak üzere, yıllık toplam 22 milyar 480 milyon dolar tasarruf sağladık."

Son 20 yılda Türkiye'deki araç sayısının yüzde 170, taşıt hareketliliğinin de yüzde 142 arttığı bilgisini veren Karaismailoğlu, buna karşın yaptıkları yerinde yatırımlar ve yollar sayesinde kazalardaki can kayıplarının yüzde 81 azaldığını belirtti.

12 KARA YOLU PROJESİ DEVAM EDİYOR

Karaismailoğlu, büyük yatırım hamlelerinden Adana'nın da hak ettiği payı aldığını ve almaya devam edeceğini dile getirdi.

Bugüne kadar Adana'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 15 milyar 517 milyon liralık harcama yaptıklarını aktaran Karaismailoğlu, kentte bölünmüş yol uzunluğunu 431 kilometreye çıkardıklarını, yollarda sürüş güvenliğini arttırdıklarını belirtti.

Karaismailoğlu, Adana'da kara yolları yatırımları için yapılan harcamanın 10 milyar 450 milyon lirayı bulduğunu, kent genelinde devam eden 12 kara yolu projesinin de bugün itibarıyla maliyetinin 5 milyar 334 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Bugün açılışını yaptıkları kavşağın iki adet 53 metre uzunluğundaki köprü, 485 metre uzunluğunda dönel ada, 2 bin 960 metre uzunluğunda iki şeritli kavşak kollarından oluştuğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Akdeniz bölgemizin tarım, sanayi ve turizm merkezi Adana'mızı da kavşağımızla buluşturacağız ve Adana'nın ve ülkenin en önemli sanayi bölgelerinden birisi olan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgemizin otoyolla bağlantısını sağlamış oluyoruz." dedi.

Adana'da yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Ülkemizin en önemli projelerinden bir tanesi olan Akdeniz bölgemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bağlantısını sağlayacak olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren çalışmalarımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Mevcut hat mesafesi 361 kilometre olan demir yolumuzu da projenin tamamlanmasıyla 58 kilometre kısaltacağız. Hattın kısalmasıyla demir yolundaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecektir. Baklalı kavşağımız bu bölgenin araç trafik yoğunluğunu önemli oranda hafifletecek." diye konuştu.

Karaismailoğlu, büyük Türkiye'nin tesisi için canla başla çalıştıklarını ve hizmetleri sürdürdüklerini kaydetti.

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