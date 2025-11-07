Bakan Kacır: Türkiye 310 bin kişilik dev bir AR-GE insan kaynağı ordusuna sahip

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilişim Vadisi GO İstanbul Açılış törenine katıldı. Törene Bakan Kacır'ın yanı sıra Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ve girişimciler katıldı. Bakan Kacır, "Türkiye’nin hangi köşesinde olsak, hangi şehrimizi ziyaret etsek, gündemimiz değişmiyor. Sanayi konuşuyoruz, teknoloji konuşuyoruz ama çokça da girişimcilik konuşuyoruz. Çünkü inanıyoruz ki girişimcilik Milli Teknoloji Hamlesi’nin en önemli unsuru. Dün Hakkari’deydik, Şırnak’taydık. Orada üniversitelerimizde kuracağımız Milli Teknoloji Atölyelerimizin, diğer şehirlerimizde inşa edeceğimiz bilim merkezlerinin müjdesini paylaştık” dedi.

'GİRİŞİMCİLİK MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ’NİN EN ÖNEMLİ UNSURU'

'BU YOLCULUK GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ BÜYÜTME YOLCULUĞU' Bakan Kacır, “Bu yolculuk Türkiye’nin tam bağımsızlık yolculuğu, Türkiye’nin Türkiye Yüzyılını kendi ayaklarının üzerinde inşa etme yolculuğu, kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirme, üretme, rekabetçi şekilde dünyaya sunabilme yolculuğu, girişimcilik ekosistemini büyütme ve kalkınma hikayesine yeni sayfalar ekleme yolculuğu. Biz bu yolculukta bugüne kadar hep beraber büyük işler başardık. Türkiye’nin Teknoparklarının sayısını 2’den 113’e yükselttik. Teknoparklarda faaliyet gösteren girişimlerin sayısını 56’dan 12.000’e çıkarttık. Bugün Türkiye 310.000 kişilik dev bir Ar-Ge insan kaynağı, adeta ordusuna sahip. 2002’ye döndüğümüzde 10 milyar dolar olan teknoloji seviyesi yüksek ürün ihracatımız şimdi 108 milyar dolara erişti. Bu başarı hikayesi Türkiye’nin müteşebbisleri sayesinde bugünlere geldi” ifadelerini kullandı. REKLAM 'BİZİM İÇİN BİLİŞİM VADİSİ’NİN AYRI BİR MİSYONU VAR' Bilişim Vadisi’nin ayrı bir misyonu olduğunu ifade eden Bakan Kacır, “ 113 Teknoparkımız içinde bizim için Bilişim Vadisi’nin ayrı bir misyonu var. Bakanlık olarak TÜBİTAK, Türk Patent, KOSGEB, TSE gibi Bakanlığımızın ilgili kurumlarının doğrudan paydaş olduğu bir Teknopark’tan söz ediyoruz ve istiyoruz ki Bilişim Vadisi bu misyonunu ekosisteme öncülük ederek, liderlik ederek icra etsin. Biliyoruz ki girişimciliği desteklemek için aslında ekosistemin tüm bileşenlerini harekete geçirmeliyiz. Bunların bir unsuru şüphesiz ki finansman meselesi. Dolayısıyla bankacılık, geleneksel bankacılık borçlanma enstrümanları, kredi enstrümanları teknoloji girişimlerinin büyümesi için en öncelikli unsurlar değil. Teknoloji girişimlerinin büyümesi için sermaye ortaklığı enstrümanlarının gelişmesi, büyümesi çok değerli. Melek yatırımcılığın büyümesi, gelişmesi önemli ama daha önemlisi girişim sermayesi fon mekanizmalarının yükselmesi, büyümesi” dedi.

'4,6 MİLYAR LİRALIK KAMU KAYNAĞIYLA 120 MİLYAR LİRALIK GİRİŞİM SERMAYESİ FONUNU HAREKETE GEÇİRDİK' Bakan Kacır, “Biz bir düzenleme yaptık. Araştırma geliştirme ekosistemimizde bizim teşviklerimizden büyük ölçüde yararlanan büyük ölçekli şirketlerin elde ettikleri teşviklerin bir kısmını kendilerinden daha küçük, daha girişimcilik yolculuğunun erken basamaklarında olan şirketlere yönlendirilmesini mecburi hale getirdik ve bu sayede çok sayıda yeni fon kurulmasını, var olan girişim sermayesi fonlarının büyümesini sağladık. Çünkü artık büyük kurumsal şirketlerimiz her yıl girişim sermayesi fonlarına ya da doğrudan teknoloji girişimlerine daha fazla yatırım yapmak zorundalar. Sadece o düzenlememizle Türkiye’de 15 milyar liraya yakın kaynağın yeni teknoloji girişimlerine büyük şirketlerimiz tarafından aktarılmasını mümkün kılmış olduk. Yine kamu kaynaklarıyla yeni nesil adımlar attık. Girişim sermayesi fonları kurduk. Fonların fonu, eş finansman enstrümanlarımızı çoğalttık. 4,6 milyar liralık kamu kaynağıyla 120 milyar liralık girişim sermayesi fonunu harekete geçirdik ve o fonların yaptığı teknoloji girişimleri de toplam 160 milyar liralık bir yatırım hacmine eriştiler. Ve bütün bu adımlarımızın da etkisiyle, tabii ki dünyada değişen, dönüşen pek çok şeyin de tesiriyle Türkiye’de teknoloji girişimlerine yapılan yatırımlar katlanarak büyüdü. 2019 öncesinde yılda 80 milyon dolar düzeyindeyken ortalama yatırım büyüklüğü, 2020’den itibaren yıllık ortalama 1 milyar dolara geldi Türkiye’nin teknoloji girişimlerine yapılan yatırımların ölçeği. Bu bizim için çok kıymetli çünkü daha fazla gencimizin bu alana yönelmesini, daha fazla akademisyenimizin kendi girişimini kurma yoluna yönelmesini sağlıyor. Ve böylelikle ekosistemimiz gelişiyor, büyüyor ve bizler adım adım 2030 hedeflerimize yaklaşıyoruz. 2030 hedefimiz 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklarda doğması, büyümesi ve Türkiye’nin milyar dolar değeri aşan unicorn ve turcornlarının toplam değerinin 100 milyar doları aşması" dedi.

'TEKNOPARKLAR 3 BİN 300’DEN FAZLA GİRİŞİME EV SAHİPLİĞİ YAPIYORLAR' Bakan Kacır, "113 Teknoparkımızın da 20’si İstanbul’da ve bu Teknoparklar 3 bin 300’den fazla girişime ev sahipliği yapıyorlar. Biz yenilerini kurmak için, var olanları geliştirmek için yeni adımlar atmayı sürdürüyoruz. Yeni bir Teknopark ilan ettik. Bilişim Vadisine bağlı olarak kuruyoruz ve dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezini inşa ediyoruz. Nerede? Atatürk Havalimanı terminal binalarında Terminal İstanbul markasıyla. Önümüzdeki yıl ilk fazını tamamlayarak hizmete alacağımız Terminal İstanbul, Türkiye’nin teknoloji girişimciliği yolculuğunu yeni bir sıçramayla taçlandıracak ve Türkiye sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en önemli girişimcilik merkezlerinden biri olma yolunda çok büyük bir mesafe kat etmiş olacak" ifadelerini kullandı. BU BİZİM MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ YOLCULUĞUMUZA, ÇOK KIYMETLİ BİR DEĞER KATACAK Girişimcilik ofisinin İstanbulu’un kalbinin olduğunu belirten Bakan Kacır, "Burası İstanbul’un kalbi. Gerçekten muhteşem bir yaşam merkezinin içinde girişimlerimizin, girişimcilerimizin de çokça ilgi gösterdiği bir adres. Bizim Bilişim Vadisi’nde 700’e yakın girişime ev sahipliği yaparken buraya girişimcilerin ne kadar teveccüh gösterdiğini de çok iyi görüyoruz. Gördüğüm kadarıyla son derece etkileyici, her girişimcinin yer almaya arzu edeceği bir merkezi buraya kazandırmışlar. Burada 1000’e yakın çalışanımız imkanlarından istifade edebilecek. Anladığım kadarıyla da en az 100 girişim burada eş zamanlı olarak faaliyetlerini sürdürebilecek. Bu şüphesiz İstanbul’un girişimcilik yolculuğuna, bizim Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuza, girişimcilerimize, yatırımcılarımıza çok kıymetli bir değer katacak. Bütün bu yenilikçi adımlar bütün bu ekosistemin büyümesi ve Türkiye’nin teknoloji girişimlerinin yükselmesi ve Turcorn 100 hedefimize daha hızlı ulaşabilmek için. 2500’den fazla girişime bugüne kadar TÜBİTAK Big desteği verdik. Şimdi Big Plus’ı da hayata geçiriyoruz ve devam yatırımlarıyla Big desteğiyle kurulmuş girişimlerimizin daha hızlı büyümesini ve ölçek kazanmasını sağlayacağız" dedi.