Bakan Kacır: OSB'lerde izinsiz devir veya kiralama işlemlerine sıkı tedbir alacağız

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş insanları ile bir araya geldi. Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve iş insanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı Orta Vadeli Programı hakkında konuşan Bakan Kacır, "Samsun sanayi ve teknoloji yol haritamızda önümüzdeki dönemde çok önemli, çok kıymetli yeri olan bir şehrimiz. Arzu ediyoruz ki Samsun nasıl Güneydoğu Anadolu bölgemizde Gaziantep, Akdeniz bölgemizde Mersin, lokomotif şehirler olarak bölgenin kalkınmasına üreten şehirler rolüyle öncülük ediyorsa inşallah önümüzdeki dönemde hem Orta Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısı olarak hem de tüm Karadeniz bölgesinin öncü şehri olarak özellikle kurduğumuz yeni organize sanayi bölgeleriyle birlikte bu rolü burada üstlensin. İnşallah önümüzdeki dönemde sayısını 10’a yükselttiğimiz organize sanayi bölgelerinde hem Türk hem uluslararası yatırımcıların büyük ölçekli yatırımlarını hızlandırmaya gayret edeceğiz. Buraya gelmeden önce Havza OSB'ye uğradık. Orayı inşallah önümüzdeki dönemde 10 milyon metrekarelik dev bir organize sanayi bölgesi haline getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

REKLAM OSB YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bugün OSB yönetmeliğinde bir değişiklik yayınladıklarını belirten Bakan Kacır, "Aslında reform niteliğinde değişiklikleri kamuoyuyla paylaşmış olduk. Hedefimiz önümüzdeki dönemde sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisini hızlandırmak, organize sanayi bölgelerinin ön tahsis yoluyla kaynak geliştirmelerini sağlayacak düzenlemeler yaptık. Böylelikle kamulaştırma ve altyapı inşaat süreçlerini daha hızlı bir şekilde tamamlamayı amaçlıyoruz. Özellikle bütün Türkiye'deki tüm OSB'lerde henüz tahsis edilmemiş tüm sanayi alanı envanterinin her ayın ilk pazartesi günü sanayicilerin erişimine çevrim içi ortamda açılmasını sağlayacağız. Böylelikle önümüzdeki dönemde Türkiye'nin tüm OSB'lerinde sanayi yatırımlarının hızlanmasına vesile olacağız" diye konuştu.

"Yine OSB'lerdeki tahsis koşullarını şeffaflık anlayışı içinde tüm yatırımcılara OSB yönetimlerimizin duyurmasını icbar ediyoruz" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Kacır, şunları söyledi: "OSB'lerde çalışanlar için lojman bölgeleri oluşturulmasının bugünkü yönetmenlik değişikliğiyle birlikte önünü açmış olduk. Yine organize sanayi bölgelerinin kuruluş ve genişleme süreçlerinde stratejik yatırımlar için rezerv alanları oluşturmasını da yönetmenlik değişikliği kapsamında öngörüyoruz. OSB'lerde gayrimenkul geliri elde etme amaçlı izinsiz devir veya kiralama işlemleri konusunda çok daha sıkı tedbirler alacağız ve bunlara asla izin vermeyeceğiz. Yine tahsis edilen alanlarda yatırımların gerçekleşmesi için tanımlanmış sürelere uyum konusunda da ilave tedbirleri yönetmenlik değişikliğiyle birlikte almış olduk. İnşallah önümüzdeki dönemde hem organize sanayi bölgelerimizdeki sayısı 360'a erişti, hem endüstri bölgelerimizdeki bugün Türkiye'de 45 endüstri bölgemiz var. Türkiye'nin üretim gücünün lokomotifi olmayı sürdüreceğiz."

Samsun’un da önümüzdeki dönemde yüksek katma değerli sanayi yatırımları daha güçlü şekilde olacağını ifade eden Bakan Kacır, "Samsun için önümüzdeki dönemde özellikle otomotiv sanayi gibi makine sanayi gibi savunma sanayi gibi yüksek katma değerli alanlarda ve yine Samsun'un dünya çapında önce olduğu tıbbi cihaz üretimi gibi alanlarda hem uluslararası hem Türkiye'den yatırımların Samsun'da daha hızlı bir şekilde hayat bulması için Samsun'un bu bölgenin cazibe merkezi hüviyetini daha güçlü şekilde önümüzdeki dönemde sürdürmesi için inşallah mevcut ihracat düzeyini 3- 4 misli seviyelere hep birlikte çıkarmak için çok daha fazla gayret göstereceğiz. Samsun çok güzel bir şehir. Biz burada malumumuz Teknofest de düzenlemiştik ve artık Samsun Teknofest yarışmalarına en fazla katılım gösteren Türkiye'deki ilk 5 şehirden biri. İnanıyorum ki Teknofest kuşağıyla, Teknofest gençliğiyle de önümüzdeki dönemde yüksek katma değerli sanayi yatırımları daha güçlü şekilde Samsun'da yükselecek" diye konuştu.