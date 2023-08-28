Bakan Kacır'dan 'T Kuşağı' paylaşımı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Ezber Bozanlar.” ifadesiyle; havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için yaptığı paylaşımda “T Kuşağı”na dikkat çekti.

“T KUŞAĞI”

Bakan Kacır’ın sosyal medya üzerinden yaptığı TEKNOFEST paylaşımında, “1965-80 arası doğanlar X kuşağı, 1981-96 arası doğanlar Y kuşağı, 1997-2012 arası doğanlar Z kuşağı. Hangi yılda olursa olsun, dünyayı değiştirmek için doğanlar ise T kuşağı. TEKNOFEST kuşağı, Türkiye Yüzyılı’nda dünyayı değiştirecek fikirleriyle, şimdi Ankara’da.” ifadeleri kullanıldı.

ETİMESGUT HAVALİMANI’NDA

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenecek etkinlikte, teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgar tüneli, simülasyon deneyim alanları, “Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay” sergisi, planetaryum ve sahne gösterileriyle çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

İLK KEZ BAŞKENT’TE

“SenGELECEKSİNdiye Etimesgut Havalimanı’ndayız” sloganıyla öne çıkan festival, 30 Ağustos-3 Eylül'de ilk kez başkent Ankara'da meraklılarıyla buluşacak.

TEKNOLOJİLER YARIŞIYOR

Ankara’daki TEKNOFEST Girişim Yarışması’nda, “Eğitim Teknolojileri”, “Haberleşme ve İletişim Teknolojileri”, “Tarım Teknolojileri”, “Afet Yönetim Teknolojileri”, “Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri” ve “Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri” başlıkları öne çıkıyor.