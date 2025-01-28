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        Haberler Sağlık Bakan Işıkhan’dan glukoz izlem cihazı açıklaması: 2 bin 650 çocuk yararlandı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Bakan Işıkhan’dan glukoz izlem cihazı açıklaması: 2 bin 650 çocuk yararlandı

        Bakan Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 kişinin yararlandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 14:53 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:08
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        Bakan Işıkhan'dan glukoz izlem cihazı açıklaması
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 kişinin yararlandığını açıkladı.

        Tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensör SGK kapsamında
        Tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensör SGK kapsamında

        Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 evladımız yararlandı. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

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