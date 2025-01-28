Bakan Işıkhan’dan glukoz izlem cihazı açıklaması: 2 bin 650 çocuk yararlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına alınan sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 kişinin yararlandığını açıkladı.

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2 bin 650 evladımız yararlandı. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

📌18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastaları için geri ödeme kapsamına aldığımız sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarından bugüne kadar 2.650 evladımız yararlandı.



Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitelerini artıracak uygulamaları gerçekleştirmeye devam… pic.twitter.com/nlMzALVOvB — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 28, 2025