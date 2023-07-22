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        Haberler İş-Yaşam Bakan Işıkhan: Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme yollarıyla ülkemizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme yollarıyla ülkemizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme yollarıyla ülkemizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 17:44
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        "Ülkemizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz"
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Işıkhan, Hindistan'ın Indore şehrinde düzenlenen G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti. Işıkhan, G20 Dönem Başkanı Hindistan'a ev sahipliği için teşekkür ederek yıl boyunca İstihdam Çalışma Grubu'na katkı sunan tüm G20 üyelerini özverilerinden dolayı kutladı.

        Bakan Vedat Işıkhan, son dönemde üretim yöntemleri ve iş yerlerinin temel dinamiklerinde yaşanan hızlı gelişmelerin çalışma dünyasını benzeri görülmemiş bir şekilde değiştirdiğini vurguladı.

        Bu dönüşümden dünyanın her bölgesinin eşit derecede fayda sağlayamadığını belirten Işıkhan, "Bazı ülkeler yeni teknoloji, beceri ve üretim modelleri geliştirerek bu yeni döneme uyum sağlarken, dünyanın birçok bölgesi ne yazık ki halen bu sürecin hızına ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Bu eğilimin ana sonuçlarından birisi de küresel beceri açığının daha da derinleşmesidir." ifadelerini kullandı.

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        Bakanlığının bu alanda yaptığı çalışmalara değinen Işıkhan, son 5 yılda mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile yaklaşık 2 milyon kişiye, geleceğin işleri odaklı mesleki eğitim sağladıklarını bildirdi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin, kuruluşunun 100. yılını kutladığına işaret eden Işıkhan, yeni yüzyıla güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti. Işıkhan, "Bu amaçla, önümüzdeki 5 yıl için demokratik olarak bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme yollarıyla ülkemizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        "MİLYONLARCA İNSAN AÇLIK RİSKİNDEN TAHIL KORİDORU ANLAŞMASIYLA KURTARILDI"

        Küresel sorunların çözümünde diplomasi ve diyaloğun önemine dikkati çeken Bakan Işıkhan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel gayretleriyle mümkün hale geldiğini belirterek, "Her birimizin takdir edeceği üzere, özellikle dünyanın en yoksul bölgelerinde yaşamakta olan milyonlarca insan, açlık riskinden bu anlaşma sayesinde kurtarılabilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

        Bakan Işıkhan, konuşmasında, şubat ayında meydana gelen depremler sırasında ve sonrasında Türkiye'ye yardım eden tüm ülke ve uluslararası kuruluşlara teşekkür etti.

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