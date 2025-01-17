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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan: Deprem illerinde mücbir sebep hali uzatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: Deprem illerinde mücbir sebep hali uzatıldı

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depreminden etkilenen yurttaşlar için uygulanan mücbir sebep halini 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 14:38 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:38
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        Deprem illerinde mücbir sebep hali uzatıldı
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem nedeniyle uygulanan ve 30 Kasım 2024 tarihinde sona eren mücbir sebep halinin uzatıldığını duyurdu.

        Bakan Işıkhan X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30.11.2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep halini 31.05.2025 tarihine kadar uzatıyoruz"

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