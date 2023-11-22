Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Işıkhan'dan tek zam vurgusu: 2024 Ocak asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

        Bakan Işıkhan'dan tek zam vurgusu: 2024 Ocak asgari ücret ne kadar olacak?

        Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde, asgari ücret zammına ilişkin açıklamalar peş peşe geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı tek zam vurgusu, kamuoyunda geniş yer buldu. Yapılan açıklama, "asgari ücret ne kadar olacak, yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2024 Ocak yeni asgari ücrette zam beklentileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 18:55 Güncelleme: 22.11.2023 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Asgari ücret zammına ilişkin yapılan son dakika açıklamaları, işçi ve işverenlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammına ilişkin, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Peki, "2024 Ocak asgari ücret ne kadar olacak?" İşte asgari ücret zammında son tahminler...

        • 2

          BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: TEK ZAM DÖNEMİ

          Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

          Asgari ücretle ilgili soruya Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

          Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

          "Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."

        • 3

          ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA YENİLİK!

          TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını belirtti. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten 5'er olmak üzere 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediğini anımsatan Atalay, şunları kaydetti:

          "Komisyonda 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak. TÜRK-İŞ yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek. Önceki yıllarda 1 işçi komisyonda yer alıyordu, bu yıl ilk kez 4 işçi pazarlık masasında olacak."

        • 4

          ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi.

        • 5

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.

        • 6

          2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

          Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

        • 7

          ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ

          Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.

        • 8

          ŞU ANKİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

          Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

          Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Kahreden kader! Bu kez yangına kurban verdi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Karadeniz Ereğli ilçesi afet bölgesi ilan edildi
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Şampiyon başkentten
        Şampiyon başkentten
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        İstanbul'da anne kız öldürülmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        10 milyon Euro'luk tartışma
        10 milyon Euro'luk tartışma
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        İklim değişikliği enerjiyi de vurdu
        Habertürk Anasayfa