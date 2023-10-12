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        Haberler Gündem Bakan Işıkhan'dan son dakika ev hanımlarına emeklilik açıklaması: 2023 Ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman ve nasıl, nereden yapılacak?

        Bakan Işıkhan ev hanımlarına emeklilik hakkını tarih vererek duyurdu!

        Ev hanımlarına emeklilik müjdesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuyla ilgili yaptığı kritik açıklamaların ardından ev hanımlarına emeklilik şartları ve başvuru tarihleri gündeme geldi. İşte emekli olmak isteyen ev hanımlarına erken emeklilik imkanı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 00:15 Güncelleme: 12.10.2023 - 00:15
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        • 1

          Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında ev hanımlarına erken emeklilik müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Son açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, ev hanımlarına emeklilik başvurusu ne zaman başlıyor, şartlar belli oldu mu? İşte ev hanımlarına emeklilik çalışmasında son durum...

        • 2

          EV HANIMLARINA EMEKLİLİKTE SON DURUM NEDİR?

          Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilebileceği detayı daha önce bildirilmişti.

        • 3

          BAKAN IŞIKHAN DUYURDU!

          Bakan Vedat Işıkhan, ev hanımları için hazırlanan emeklilik çalışması hakkında, ''Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.'' sözlerine yer verdi.

        • 4

          "EMEKLİLİK HAKKI GETİRİYORUZ"

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi şu sözlerle paylaşmıştı: ''Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız.''

        • 5

          EV HANIMLARINA EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan müjdeler arasında yer alan ev hanımlarına evlilik düzenlemesi için henüz başvuru süreci ve şartlar paylaşılmadı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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