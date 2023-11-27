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        Haberler Gündem Bakan Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması! 2024 Ocak'ta zammı ile yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

        Asgari ücret zammında "tek sefer" vurgusu! 2024 Ocak'ta yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

        Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son iki ayın enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında asgari ücrete yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden şekillenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı tek zam vurgusu ile konuyla ilgili güncel açıklamaları sizlerle paylaştık. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:04
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        • 1

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammına ilişkin, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Açıklamalar sonrasında gözler "Yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL zam gelecek?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri hakkında merak edilenler...

        • 2

          BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: TEK ZAM DÖNEMİ

          Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

          Asgari ücretle ilgili soruya Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

          Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

          "Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."

        • 3

          ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA YENİLİK!

          TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, 2024'te geçerli olacak asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını belirtti. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten 5'er olmak üzere 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediğini anımsatan Atalay, şunları kaydetti:

          "Komisyonda 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde bu yıl farklı mesleklerden asgari ücretli 4 işçi yer alacak. TÜRK-İŞ yönetiminden bir sendikacı ile sendikalı olmayan garson, akaryakıt pompacısı, berber ve kasap gibi farklı mesleklerden 4 işçi kardeşimiz görüşmelerde milyonlarca asgari ücretliyi temsil edecek. Önceki yıllarda 1 işçi komisyonda yer alıyordu, bu yıl ilk kez 4 işçi pazarlık masasında olacak."

        • 4

          ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aralık ayı başında 2024 yılı asgari ücretini belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. Işıkhan, birinci dereceye yükselen memurlara 3600 ek gösterge düzenlemesini de hayata geçireceklerini söyledi.

        • 5

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.

        • 6

          2024 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

          Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

        • 7

          ASGARİ ÜCRET ZAMMI TAHMİNLERİ

          Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.

          ŞU ANKİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

          Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

          Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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