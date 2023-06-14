Bakan Işıkhan, Bakan Şimşek ile görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Bakan Işıkhan görüşme ile ilgili yaptığı açıklamasında "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun bir parçası olan kurumsal koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile ortak faaliyet alanlarımıza dair istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Sayın bakanımız Mehmet Şimşek'e ev sahipliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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