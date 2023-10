Bakan Işıkhan: Ankara'nın 'AK belediyecilik' anlayışıyla yeniden buluşacağına inanıyorum

REKLAM advertisement1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi´nde, AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı´na katıldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, İsrail´in Gazze´ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Yaklaşık 20 gündür büyük bir acımız var. İşgalci İsrail tarafından Filistin´de her gün kardeşlerimiz vahşice katlediliyor. İsrail, Gazze´de kadın, çocuk, yaşlı demeden masum sivillere karşı büyük bir kıyım gerçekleştiriyor. Bu mesele savaş hukukunu çoktan aşmış durumda. İsrail´in yıllarca bölgede estirdiği terör, döktüğü Müslüman kanı bugün artık uluslararası yargılamaları gerektirecek boyuta ulaşmıştır. Dünyada sağduyu, insani refleks ve merhamet sahibi, yapılan zulmü gören tüm halklar, tüm insanlar İsrail´in bu canice katliamlarına karşı tepkisini ortaya koyuyor hamdolsun. Uluslararası kamuoyu gibi uluslararası aktörlerin de bu tepkiyi, barıştan ve itidalden yana bu tavrı ortaya koyması artık hayatiyet arz ediyor" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ ÇÖZÜM YOLUNU UYGULUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde, Türkiye´nin dün olduğu gibi bugün de mazlumların sesi, destekçisi, hamisi olmaya devam edeceğini belirten Işıkhan, "Tıbbi tedarik ve insani yardımlar noktasında Sağlık Bakanlığımız, vakıflarımız, derneklerimiz; diplomatik temaslarımız noktasında ise Dışişleri Bakanlığımız ulusal ve uluslararası her türlü çözüm yolunu takip ediyor, uyguluyor. Çünkü biz en kötü barış yönteminin dahi savaştan daha iyi bir çözüm yolu olduğuna inanan bir millet ve devletiz. Bizim Türkiye olarak bu yöndeki çabalarımız bölgeye huzur gelene kadar, yıllardır süren bu çifte standart son bulup mesele çözülene kadar sürecektir" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH İLK 10 EKONOMİ ARASINA GİRECEĞİZ"

AK Parti hükümetleri olarak 21 yılda, devleti, halka hizmet etme vasıtası olarak görerek Türkiye´yi bugünkü seviyesine ulaştırdıklarını dile getiren Işıkhan, "Dünyayı derinden sarsan salgın sürecine, her biri büyük yıkımlar getiren afetlere ve küresel finans krizlerine rağmen yıkılmadık, bilakis her bir zorluktan daha da büyüyerek çıktık. Bugün kendi uçağını, arabasını üreten, yerli ve milli savunma sanayisiyle adından söz ettiren bir Türkiye var. Bakınız, son 21 yılda Türkiye ekonomisini dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri haline getirdik. İnşallah ilk 10 büyük ekonomi içerisine de gireceğiz. Ekonomimiz büyüdükçe ülkemizi yatırımlarla daha da yukarı taşıdık. Yatırımlar arttıkça, sosyal refah da aynı ölçüde büyüdü. Kalkınmada gerçekleştirdiğimiz atılımları doğrudan çalışma hayatına da yansıttık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde sürekli geliştirdiğimiz istihdam teşvik programlarıyla, istihdam rakamlarımız her yıl daha da arttı. Batmış, bitmiş bir sosyal güvenlik sistemini sıfırdan aldık, bugün nüfusumuzun tamamını kapsayan bir teminat sistemine dönüştürdük. Vatandaşımız artık, `Hangi sağlık ya da sosyal hizmet kurumuna gitsem bana bakar´ diye düşünmüyor, devletine güveniyor. Deprem zamanında bile `Yaparsa AK Parti yapar´ diyor. 2002´de işçisine 184 TL verebilen bir Türkiye varken bugün, bu ücreti işçi, işveren, kamu taraflarının oy birliği ile 11 bin 402 TL´ye çıkarmış bir Türkiye var. Ankara´ya son 20 yılda 604 milyar 559 milyon lira yatırım yaptık. Sadece bakanlığımız özelinde 34 milyar lira yatırımımız mevcut" dedi.

28 Mayıs seçimlerindeki sonuçtan dolayı partililere teşekkür eden Işıkhan, "Şimdi önümüzde yeni bir mücadele alanı var. Allah nasip ederse 2024 yılı yerel seçimleri için mart ayında yeniden sandıklara gideceğiz. Ben, önümüzdeki seçimde Ankara´nın hak ettiği hizmet kalitesine yeniden kavuşacağına, AK belediyecilik anlayışıyla yeniden buluşacağına yürekten inanıyorum. AK belediyeciliğin en sağlam kalelerinden birisi olan Mamak Belediyemiz gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi´nin de o eski ihtişamlı günlerine geri döneceğinden şüphem yok. Mamak teşkilatımız başta olmak üzere, Ankara teşkilatlarımızın tecrübesine, azmine ve yüreğine inanıyorum" diye konuştu.