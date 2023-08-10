Bakan Işıkhan: 7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri devam ediyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakere sürecimiz aralıksız devam ediyor. Sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalarımıza ve bakanlık temsilcilerimize teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.