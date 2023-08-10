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        Haberler İş-Yaşam Bakan Işıkhan: 7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri devam ediyor - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan: 7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri devam ediyor

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri devam ediyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 07:00
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        "7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakereleri devam ediyor"
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "7'nci Dönem Toplu Sözleşme müzakere sürecimiz aralıksız devam ediyor. Sosyal diyalog anlayışıyla yürütülen müzakereler için yetkili sendikalarımıza ve bakanlık temsilcilerimize teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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